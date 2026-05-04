El PSIB ve un "descontrol absoluto" en la política de vivienda del Govern y el PP destaca nuevas deducciones y medidas

Archivo - El portavoz del PSIB en el Parlament balear, Iago Negueruela, durante una rueda de prensa - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha criticado el "descontrol absoluto" en la política de vivienda del Govern, mientras que el PP ha subrayado que cada semana "pone el tema encima de la mesa" y ha destacado las nuevas deducciones fiscales que pretende incluir con enmiendas a la ley de aceleración de proyectos estratégicos.

En la rueda de prensa previa al pleno, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha lamentado que el Govern no limite los precios de la vivienda y "no haga" viviendas de protección oficial.

A su entender, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, "no ha sido capaz" de aportar ninguna solución a la problemática de la vivienda. "Es un conseller experto en chapuzas: chapuzas en carreteras, chapuzas en vivienda, chapuzas en vivienda", ha dicho.

Por su parte, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha defendido que "tras ocho años de ninguna política de vivienda, el PP no hay semana en que no ponga medidas encima de la mesa".

En este sentido, ha hecho referencia a una proposición no de ley (PNL) que se debatirá en el pleno de este martes para reclamar al Gobierno de España un IVA reducido al mínimo legal posible para la compra de viviendas protegidas y a precio limitado.

También solicitan promover, en coordinación con los ayuntamientos, una reducción del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) hasta su mínima expresión para abaratar los costes de promoción.

Igualmente, en cuanto a la ley de aceleración de proyectos estratégicos, ha destacado el paquete de enmiendas de su grupo para bajar impuestos y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a colectivos como jóvenes, familias y personas con discapacidad.

Estas propuestas, ha expuesto, dan continuidad a medidas ya en marcha, como la eliminación y bonificación de impuestos para jóvenes.