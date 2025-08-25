El PSIB ve "un error estratégico" de Prohens su rechazo al reparto de menores migrantes

Archivo - El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, en rueda de prensa. Archivo. - PSIB - Archivo

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Marc Pons, ha considerado "un error estratégico" de la presidenta del Govern, Marga Prohens, su rechazo al reparto de menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta.

Marc Pons se ha pronunciado de este modo, este lunes, en una rueda de prensa, a preguntas de los medios de comunicación sobre el tira y afloja que actualmente hay entre el Gobierno central y el Govern autonómico con motivo del tema de la inmigración.

En primer lugar, el socialista ha querido trasladar la "preocupación" del PSIB-PSOE ante el "drama humanitario" que representa la inmigración, el cual "pide ser abordado y atendido desde una sensibilidad y responsabilidad por parte del Govern que lamentablemente no se está viendo".

Por otro parte, en relación a la capacidad o la manera que tiene la presidenta Prohens de abordar este tema, Pons ha ironizado con que ésta "tiene una especial habilidad para hacer amigos", refiriéndose a la relación con la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias.

"Baleares y Canarias han tenido, a lo largo de hace ya legislaturas, la capacidad de establecer estrategias y alianzas, porque las preocupaciones, sensibilidades y la forma de entender el mundo son muchas veces compartidas", ha explicado y, en este sentido, ha recordado "las legislaturas de la presidenta Armengol; también, del presidente José Ramón Bauzá, donde había espacios de trabajo conjunto entre Canarias y Baleares, que permitían precisamente entendernos y acompañar determinadas realidades".

Sin embargo, ha reflexionado, "la presidenta Prohens ha decidido hacer una estrategia de insolidaridad y de egoísmo, donde solo piensa en su propio interés, a las órdenes del Partido Popular a nivel de España y donde le preocupa poco más cualquier otra cuestión".

Esto, según ha considerado Pons, es "un error enorme" porque "si demuestras insolidaridad respecto de otras comunidades autónomas, podría suceder que, en poco tiempo, seas tú el que te encuentres en ese problema y tengas que pedir ayuda y la solidaridad de los otros".

"Si te niegas a hacerte también corresponsable de una respuesta conjunta que se podría tener entre todas las comunidades autónomas respecto del problema que tienen las Islas Canarias, si dentro de un tiempo te encuentras en esta misma situación, qué autoridad política y moral tendrás para pedir esta misma ayuda", se ha preguntado.

Por tanto, lo que está haciendo el Govern demuestra "una falta de sensibilidad política y un error estratégico" de la presidenta Prohens a la hora de dirigir una comunidad autónoma como Baleares. "Al PSIB-PSOE, por supuesto, no nos representa", ha subrayado Pons.

Así, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista ha pedido a la presidenta Prohens "que sea solidaria, que tenga capacidad de entender la situación en que se encuentra Baleares, que tenga capacidad de entender la situación en la que están las Islas Canarias" y que, por tanto, "desde esta perspectiva, demuestre solidaridad, capacidad ética y moral y capacidad de gestión".

Pues, para Pons, "lo que es evidente es que, con voluntad política, por supuesto que el Govern tiene capacidad como para acoger a los menores migrantes que le corresponden".

Asimismo, preguntado por si es cierto que, como se ha venido quejando Prohens, el delegado del Gobierno en Baleares, el socialista Alfonso Rodríguez, no informa al Govern de cómo va la gestión de la llegada de pateras a Baleares, Pons ha asegurado "conocer bien al delegado del Gobierno" y, por tanto, no tener duda de "su talante de predisposición al diálogo y al trabajo conjunto".

Así, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista ha apuntado que la percepción que él tiene de la situación es que "la presidenta Prohens ha decidido dentro de una estrategia interesada y partidista buscar la confrontación con el delegado del Gobierno, en vez de buscar soluciones a los problemas".

Frente a ello, Marc Pons ha trasladado a los medios que a la presidenta le diría "que no se mire tanto al delegado del Gobierno y escuche lo que le dice la comunidad autónoma de Canarias" y "demuestre la altura de miras de miras suficiente como para demostrar que es capaz de ayudar a los demás cuando lo necesitan".

Finalmente, preguntado por si cree que el Gobierno del Estado está haciendo el esfuerzo suficiente para tratar de gestionar la llegada de migrantes a Baleares, el socialista ha dicho que "Prohens lo que está demostrando es que ella quiere quedarse sola y que decide hacer de un drama humanitario una estrategia partidista para sacar rédito electoral" y "esto es una irresponsabilidad", ha subrayado.

Por ello, ha insistido, "le pediría a la presidenta Prohens que cambie de estrategia y que tenga la capacidad de saber ayudar también al presidente de las Islas Canarias", ya que "es demasiado evidente que quien no da los pasos es la presidenta Prohens" por que "tiene capacidad suficiente para dar respuesta a los menores".