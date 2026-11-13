El PSIB ve "indigna" la presentación de los presupuestos del Consell de Mallorca por parte de Bestard y exige su cese

Archivo - La portavoz del PSIB en el el Consell de Mallorca, Catalina Claderas. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha calificado este viernes de "indigna" la presentación de los presupuestos de la institución insular para 2027 por parte del vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, --acompañado por el de Hacienda, Rafel Bosch--, y ha considerado que las cuentas nacen "totalmente inhabilitadas" y "manchadas de corrupción".

En declaraciones a los medios este viernes, Cladera ha censurado que Bestard haya sido el encargado de dar a conocer las cuentas después de que este jueves trascendiera que un juzgado de Palma haya admitido a trámite la querella por malversación contra Bestard por el uso de coches oficiales

"No es decente ni democrático que un investigado judicialmente por haber usado vehículos públicos para uso privado siga en su cargo y, todavía menos, que sea el encargado de representar a la institución en la presentación de sus cuentas", ha afirmado.

La socialista ha recordado que la investigación parte de una denuncia de su formación y de una querella de la Fiscalía, a lo que ha añadido que llevan "más de medio año" reclamando la dimisión de Bestard o su cese por parte del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

El PSIB ha criticado en un comunicado que el conseller de Hacienda, Rafel Bosch, haya defendido la presencia de Bestard aludiendo a que se aplica el mismo código ético del PP, que no obliga a apartar a personal político de su cargo hasta que no se abre un juicio oral en su contra.

"La connivencia del PP con su socio de ultraderecha ha llegado a extremos esperpénticos, ante la evidencia de los indicios de malversación que pesan sobre Bestard y que han sido estimados por el juzgado de instrucción", han insistido.

La portavoz socialista ha situado esta situación como la culminación de un pacto entre PP y Vox que, según ha denunciado, "perjudica" al Consell de Mallorca y, "por encima de todo, a los ciudadanos de Mallorca".

Además, ha cuestionado que la institución pueda reclamar estabilidad presupuestaria mientras mantiene al frente de la presentación de las cuentas a una persona sobre la que el propio Consell debería exigir responsabilidades y, si procede, "reclamar judicialmente la devolución de los recursos públicos presuntamente utilizados de manera ilegítima".

"Estos presupuestos nacen con una herida insalvable: la corrupción que opera en el Consell de Mallorca y la complicidad del PP", ha afirmado.

En cuanto a las cuentas, Cladera ha avanzado que los socialistas las estudiarán en profundidad cuando disponga de toda la documentación, que todavía no había sido facilitada en el momento de la presentación.

No obstante, ha advertido de que los primeros datos conocidos apuntan a unos presupuestos "continuistas" y sin respuesta a los principales problemas de Mallorca. En concreto, ha criticado la falta de ambición en materia de política social, vivienda, dependencia, discapacidad e inclusión social, así como la indefinición de algunas partidas de ingresos. "Mallorca necesita unos presupuestos valientes, que den respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía", ha concluido.