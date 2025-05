PSIB ve en pacto de presupuestos de PP y Vox un "acuerdo de la infamia" y confía que la sociedad "parará este disparate"

PALMA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha dicho ver en el acuerdo sellado entre PP y Vox para aprobar un nuevo proyecto de presupuestos autonómicos un "acuerdo de la infamia" y ha confiado en que la sociedad "parará este disparate".

Así se ha pronunciado el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, este viernes en una rueda de prensa, en la que ha considerado que "estas islas no se merecen este Govern", debido a que Baleares es "una tierra solidaria, abierta, que protege su territorio y paisaje, que sabe acoger y respeta los derechos humanos, que tiene memoria y que siempre ha tenido presente su protección y, sobre todo, que tiene una lengua, una lengua propia, que es el catalán". "Somos una sociedad que parará este disparate", ha confiado Negueruela.

Pues, en palabras del portavoz socialista, "quien ama estas islas no puede defender este acuerdo". "Desde hoy, Prohens no puede hablar más de que defiende estas islas ni de que defiende la lengua propia de estas islas", ha opinado Negueruela, apuntando que el acuerdo sellado entre PP y Vox para aprobar un nuevo proyecto de presupuestos autonómicos "es el mayor ataque a la democracia" y demuestra que "Prohens es una presidenta que no tiene palabra".

"Prohens ha traicionado su palabra", ha criticado el socialista, para quien esto "es lo peor que puede hacer una presidenta de un Govern, porque ahora se está peor que en diciembre, porque le han cogido la medida y su palabra, y ella ha aceptado traicionarla". Por tanto, ha reprochado, "Prohens ya asume todo el discurso de Vox".