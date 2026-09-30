El PSIB volverá a presentar una propuesta para limitar los precios de los alquileres en Baleares

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria en Palma. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha avanzado que el próximo martes el pleno del Parlament debatirá, una vez más, una propuesta legislativa para que Baleares se puedan declarar zona de mercado residencial tensionada y esto posibilite limitar el incremento de los precios de los alquileres.

El portavoz de socialistas en el Parlament, Iago Negueruela, ha reclamado, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que el Govern permita a los ayuntamientos, que lo deseen, que se puedan acoger a esta normativa, ya que "muchos de los desahucios se deben a incrementos del alquiler".

Por eso, ha reivindicado que la votación permitirá saber si los grupos parlamentarios están "con los trabajadores" o "con los fondos buitre".

((Habrá ampliación))