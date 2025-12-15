El PSOE de Calvià critica una nueva subida del precio del agua de más del 30% aprobada por PP y Vox

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Calvià ha criticado una nueva subida del precio del agua de más del 30 por ciento aprobada por PP y Vox, este lunes, en el pleno municipal, a pesar de que, según ha recodado, el equipo de gobierno "prometió en 2023 no subir precios ni tarifas".

En nota de prensa, el PSOE de Calvià ha denunciado la nueva subida del precio del agua, superior al 30 por ciento, que el gobierno municipal, formado por PP y Vox, ha aprobado este lunes en pleno y que se suma al incremento del 5,7 por ciento aprobado en 2023.

La portavoz socialista, Nati Francés, ha señalado que "PP y Vox prometieron que no subirían precios ni tarifas municipales y la realidad es que ya han aplicado dos subidas consecutivas en el recibo del agua y una subida del 23 por ciento en la tasa de basuras". "Prometieron contención y lo único que están haciendo es encarecer servicios básicos", ha afirmado.

Desde el PSOE de Calvià han explicado que esta nueva subida se apoya en gran parte en la subida del precio al que Abaqua, empresa pública del Govern balear presidido por Marga Prohens (PP), vende el agua, que pasa a 1,06 euros por metro cúbico, lo que supone 4,5 millones de euros más al año. Además, ha continuado, a ello se añade una reestructuración de las tarifas que, pese a introducir un quinto bloque para penalizar los consumos más elevados, acaba encareciendo el recibo también a quienes tienen consumos bajos y medios.

En concreto, según los socialistas, la cuota de servicio se incrementará un 30,8 por ciento y el primer tramo de consumo, hasta 7,5 metros cúbicos --que pagan todos los usuarios-- se incrementará cerca de un 140 por ciento. Así, aunque este tramo tenga un peso reducido en el recibo, los datos muestran que, en recibos que no superan el segundo bloque, la subida final para muchas familias se sitúa entre el 23 y el 29 por ciento.

"No hablamos de grandes consumidores, hablamos de hogares normales que verán cómo su recibo del agua vuelve a subir de forma muy significativa", ha advertido Francés, quien también ha alertado de que bares y restaurantes recibirán "un auténtico mazazo", con un aumento de costes que afectará directamente a su actividad económica.

Para el PSOE de Calvià, esta decisión evidencia "una doble responsabilidad política" de PP y Vox, tanto desde el Govern balear como desde el Ayuntamiento. "PP y Vox gobiernan en ambas instituciones y en lugar de coordinarse para proteger a la ciudadanía, trasladan el coste de su gestión a las familias y al pequeño comercio", ha concluido la portavoz socialista.