El PSOE de Calvià critica los "recortes" en política de vivienda de los presupuestos para 2026

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE de Calvià ha criticado que los presupuestos para 2026 presentados por el equipo de gobierno municipal, conformado por el PP y Vox, contemplan "recortes" en política de vivienda pese a estar inmersos en "plena crisis habitacional".
Los socialistas, en un comunicado, han considerado que las cuentas presentadas por el Ayuntamiento "ignoran por completo las prioridades reales del municipio" y demuestran "un alejamiento total de la realidad que viven las familias".
El PSOE ha destacado la especial gravedad de la reducción del presupuesto destinado a políticas de vivienda, un "recorte" que han creído "incomprensible" habida cuenta de que Calvià es uno de los municipios "más tensionados" de Mallorca.
Además, el partido ha advertido de que el presupuesto no incluye "ni un solo euro" para promover nuevas viviendas de protección oficial (VPO).
Para la portavoz socialista, Nati Francés, se trata de una decisión que "confirma que el PP y Vox no tienen ninguna voluntad real de ampliar el parque público ni de facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible".
"No conocen la realidad de Calvià y viven de espaldas a su ciudadanía", ha sostenido Francés.
EL CENTRO DE DÍA DE PALMANOVA
Los socialistas también han denunciado públicamente que el centro de día de Palmanova seguirá cerrado al menos hasta finales del año que viene, algo que han definido como "una burla a la ciudadanía" ya que el espacio está terminado desde hace tres años.
Asimismo, han alertado de la reducción del presupuesto en áreas fundamentales para el municipio como el turismo, los deportes, el comercio, las familias o la igualdad. Este último "desaparece de facto", han asegurado.
Francés también ha echado en falta más presupuesto para hacer frente a unas calles "más sucias que nunca". "Aún así no se destina ni un euro más a mejorar el servicio. ¿No pisan la calle?", se ha preguntado.
"Son unos presupuestos que no atienden a las necesidades prioritarias de las personas de Calvià. Si en este momento no apuestan por vivienda, centros de día, mayores y políticas de juventud, es que no han entendido nada, o lo que es peor, no les importa. Mucha fiesta, muchas fotos, pero poco trabajo", ha sentenciado la portavoz.