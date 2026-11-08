El PSOE de Calvià denuncia la cesión de suelo público para un negocio privado con alquileres a 1.400 euros

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calvià ha criticado la intención del Ayuntamiento de presentar como vivienda asequible una operación que cede durante 75 años el derecho de superficie de solares municipales a promotores privados y que, según el análisis de las condiciones realizado por los socialistas, podría situar el coste mensual de una vivienda de dos dormitorios en torno a los 1.400 euros, incluidos los gastos repercutibles.

La portavoz socialista, Nati Francés, ha considerado "un despropósito" comprometer durante décadas el escaso suelo municipal disponible para vivienda en un modelo que debe garantizar rentabilidad privada.

"Calvià necesita vivienda pública que sus vecinos puedan pagar. Lo que plantea PP y Vox es poner suelo de todos al servicio de un negocio privado y venderlo como una solución para las familias. Un alquiler que puede rondar los 1.400 euros no es una respuesta para quienes no llegan a final de mes", ha afirmado.

Los socialistas han explicado que, aplicando los precios máximos previstos, una vivienda de dos dormitorios, con aparcamiento y un pequeño trastero, podría superar los 1.200 euros mensuales.

A esa cantidad se podrían añadir hasta un 15 por ciento de gastos de mantenimiento y zonas comunes que, sobre una renta de 1.200 euros, serían otros 180 euros al mes.

"No basta con que el precio esté limitado legalmente. Tiene que poder pagarlo la gente que vive y trabaja en Calvià. Si al alquiler se añaden estos gastos, ¿qué solución están ofreciendo a una familia con salarios normales?", se ha preguntado Francés.

El PSOE también ha criticado la distribución inicial de las viviendas. Cerca del 60 por ciento tendría un solo dormitorio y apenas un 6 por ciento dispondría de tres.

Frente a ello, han recordado que únicamente cinco de las 99 VPO de Santa Ponça impulsadas durante el gobierno de Alfonso Rodríguez tenían un dormitorio, aproximadamente un 5 por ciento.

"La diferencia es muy clara. En Santa Ponça se apostó por una promoción con viviendas de mayor capacidad. PP y Vox deben explicar por qué ahora casi seis de cada diez viviendas tendrán una sola habitación y qué respuesta ofrecen a las familias con hijos", ha exigido la portavoz.

Los socialistas han criticado, además, que el Ayuntamiento aporte el suelo mientras la explotación de las viviendas queda en manos privadas. "Cumplir los criterios de adjudicación de VPO no resuelve el problema de unos alquileres que muchas familias no podrán pagar. Nosotros defendemos que el Ayuntamiento o el Govern promuevan estas viviendas y mantengan su gestión pública, destinando los ingresos a conservar y ampliar el parque público de vivienda", ha señalado Francés.

La formación ha enmarcado esta operación en el balance de una legislatura en la que denuncia que PP y Vox no han destinado ni un solo euro a impulsar nuevas promociones municipales de vivienda pública, han recortado el presupuesto de vivienda de 2026 y han rechazado propuestas socialistas para limitar los alquileres y combatir el alquiler turístico ilegal.

"Cero euros para nuevas promociones municipales, recortes y votos en contra de las medidas para actuar sobre los precios. Y ahora comprometen el suelo durante 75 años para que otros obtengan beneficios. Es la renuncia de este gobierno a asumir su responsabilidad ante la crisis de vivienda", ha denunciado Francés.

Por su parte, el candidato socialista a la alcaldía, Alfonso Rodríguez, ha reivindicado las 99 VPO de Santa Ponça, financiadas con recursos municipales durante su mandato, cuando Calvià fue el único municipio de Baleares que construía vivienda pública con presupuesto propio.

"Nosotros demostramos que el Ayuntamiento podía invertir y construir vivienda pública. Estas nuevas promociones deberían haber sido impulsadas por el Ayuntamiento o el Govern. Calvià necesita conservar el control de su suelo para ofrecer vivienda protegida realmente asequible, no conformarse con alquileres que, aun teniendo un límite legal, siguen fuera del alcance de muchas familias", ha concluido Rodríguez.