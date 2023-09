El PSOE cree que el gobierno de Martínez es el de "las promesas incumplidas, la mentira y la inacción"

Piden la comparecencia del alcalde en el pleno del próximo jueves para que "explique claramente" a los ciudadanos el pacto con Vox



PALMA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en Palma ha considerado que el gobierno del Ayuntamiento es "es débil, está superado y es el gobierno de las promesas incumplidas, la mentira y la inacción".

Así lo ha expresado el grupo municipal este lunes en una comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance de los primeros 100 días de gobierno del alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Los socialistas han criticado las "mentiras" que el alcalde dijo durante la campaña electoral, mencionando que "la primera gran mentira de Martínez fue que no gobernaría con la ultraderecha y en tres meses han firmado un acuerdo político, pero es que además el programa ideológico de Vox se lleva aplicando desde el primer día".

Asimismo, han criticado que pasados los primeros cien días de mandato, se han encontrado con "un gobierno que miente y confunde a la ciudadanía, un gobierno débil que intenta justificar su pasividad con una continua crítica al gobierno anterior, centrándose únicamente en hacer mucha publicidad, sin trabajar para los vecinos de Palma y eso evidencia que realmente ni conocen Palma, ni tienen un modelo de ciudad".

Por otra parte, los socialistas de Palma han considerado que "el acuerdo con la ultraderecha se trata de un acuerdo político firmado públicamente en septiembre, pero ha sido asumido y ejecutado por el gobierno del PP desde el primer día".

En esta línea, han asegurado que "de ahí los ataques a la oficina de la defensora de la ciudadanía, el retroceso en las políticas feministas y derechos Lgtbi, los ataques a la lengua propia y a la memoria democrática". Además, han señalado que se trata de un acuerdo que "no ha dado estabilidad de gobierno, sino todo lo contrario".

Por ese motivo, han solicitado la comparecencia de Martínez en el pleno del próximo jueves para que "explique claramente" a los ciudadanos de Palma el pacto con Vox, un acuerdo que, según han opinado, "legitima los discursos de odio, machistas, Lgtbifóbicos, antidemocráticos, ultraliberales y negacionistas de la crisis climática y del cual el alcalde aún no ha explicado nada".

Los portavoces socialistas en Cort, Rosario Sánchez y Francisco Ducrós, también han hecho balance de los planes de choque de diferentes materias anunciados por el alcalde durante la campaña electoral.

"De los prometidos planes de choque de Martínez hemos visto poco, tan solo hemos visto los recortes en el transporte público, las mentiras y el desmontaje de proyectos impulsados la pasada legislatura como el tranvía en Palma o las 800 viviendas públicas en Son Busquets", han afirmado.

Igualmente, Sánchez se ha preguntado dónde estaba la revolución fiscal que prometía el PP en campaña y ha indicado que en estos primeros 100 días de gobierno "únicamente se ha visto cómo renuncian a fondos europeos y han presentado las líneas generales del presupuesto para el 2024 que son un copia y pega del presupuesto del 2023".

En este punto, Sánchez ha explicado que estas líneas generales del presupuesto "no contemplan ninguna rebaja de impuestos de las que anunciaban y que pactaron con Vox".

Además, ha añadido que la política fiscal del PP y Vox "se define por recortar los servicios públicos como la presumible eliminación de la gratuidad en los buses de la Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT) en 2024, en recortar las ayudas a las familias vulnerables y beneficiar a aquellos que más tienen".

Por su parte, Ducrós ha iniciado su intervención añadiendo que "ya se nota la total ausencia de acción y que repercute en el día a día en la ciudad, en los barrios". "Martínez prometió muchas cosas para estos primeros 100 días de gobierno y todas se han convertido en incumplimientos", ha añadido.

Respecto a las políticas de vivienda, el socialista ha hecho hincapié en que "el PP iba a presentar un plan de choque de vivienda y este plan no existe". Así, ha criticado que en Son Busquets "no han hecho nada", ya que "ni Cort cuenta con los terrenos, ni se conocen los planes que tiene el PP en un espacio tan importante y que daría la posibilidad de construir vivienda, especialmente para jóvenes en Palma".

Ducrós ha añadido que tampoco han llevado a cabo el proceso de agilización de licencias ya que "únicamente han dejado de informar semanalmente sobre los procesos de concesión de licencias, cuestión que el gobierno anterior informaba semanalmente".

En materia de seguridad ciudadana, ha hecho referencia a que el alcalde anunció otro plan de choque y los socialistas se han encontrado "ante el peor verano en materia de seguridad ciudadana de los últimos diez años".

"Y no es una cosa que digamos solo nosotros, lo dicen los vecinos, las asociaciones empresariales de la Playa de Palma, se evidencia en zonas como el Paseo Marítimo, el Jonquet y Santa Catalina", ha argumentado el regidor.

Por otra parte, sobre las políticas de movilidad sostenible, Ducrós ha añadido que la ciudadanía "ha visto cuál es el modelo del PP", apuntando a "recortes en casi toda la totalidad de las líneas de la EMT, problemas que afectan a todos los barrios de la ciudad y dejar perder la oportunidad de aprovechar los fondos europeos para financiar proyectos y modernizar la ciudad". "Nos preocupa la dejadez del gobierno municipal en movilidad", ha lamentado.

Sobre limpieza, ha asegurado que hay una actuación concreta en un barrio de la ciudad, "al que no volverán hasta dentro de un año". Asimismo, ha señalado que su formación no entiende que el gobierno "utilizase los medios para el desembarco en un barrio durante un día para aparentar que se actúa cuando no es verdad".

Por último, el PSOE Palma ha criticado que "otra incapacidad del gobierno municipal es la puesta en marcha de la brigada 72 horas, ya que no se ha dado información de las actuaciones y únicamente se han recibido muchas quejas de vecinos en diferentes barrios denunciando que los barrios se encuentran peor que hace unos meses".