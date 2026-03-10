El PSOE critica la "incompetencia" del Ayuntamiento para ofrecer un servicio digno de recogida de basuras

El edil socialista en Llucmajor Jaume Oliver. - PSIB-PSOE

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado este martes la "incompetencia" del Ayuntamiento de Llucmajor para ofrecer a los vecinos un servicio digno de recogida de basuras.

En un comunicado, los socialistas han lamentado que el Consistorio no haya cumplido el compromiso adquirido hace cuatro meses, en virtud de una moción socialista, de revisar toda la estructura de la tasa de basuras con un informe público que revise un posible sobrecoste de un millón de euros en los últimos seis años.

El portavoz socialista, Jaume Oliver, ha reiterado la solidaridad y el apoyo a los vecinos en sus demandas, que considera justas.

"Hace cuatro meses que el equipo de gobierno de PP, Agrupación Social Independiente (ASI) y Vox en Llucmajor admitió abiertamente que el municipio habría podido recaudar un millón de euros más por la tasa de basuras de los últimos seis años", ha recordado Oliver.

La norma obliga a los ayuntamientos, han indicado, a no ingresar tributos finalista por encima del coste real del servicio, que en Llucmajor lleva a cabo una contrata externa.

El edil socialista ha lamentado que desde el 30 de octubre que se aprobó la moción, el Ayuntamiento "no ha hecho nada de nada".

La moción incluía la realización de un estudio jurídico-económico y el compromiso de no impulsar ninguna subida de la tasa de basuras hasta que no se acredite objetivamente el coste del servicio y que también se garantice el cumplimiento del contrato de recogida y tratamiento de residuos.

Para el PSOE, las quejas de los vecinos "tienen todo el sentido, después de que una vez más, la alcaldesa, Xisca Lascolas, haye incumplido sus compromisos".