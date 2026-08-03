El PSOE critica la privatización del servicio de limpieza de las instalaciones deportivas de Calvià

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PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Calvià ha criticado este lunes al gobierno municipal por privatizar el servicio de limpieza de las instalaciones deportivas municipales, una labor que ha estado realizando la empresa pública Oh! Limpia.

Según ha explicado el PSOE 'calvianer' en un comunicado, justificar esta decisión por la falta de personal "no puede convertirse en la excusa perfecta para privatizar un servicio público".

La portavoz del partido en el Ayuntamiento de Calvià, Nati Francés, ha señalado que, si el problema es la falta de personal, "la solución pasa por mejorar las condiciones laborales, revisar los salarios" y "hacer más atractivos estos puestos de trabajo". En este sentido, ha añadido que la privatización no debería ser una "respuesta fácil".

Los socialistas también han destacado que ninguna de las trabajadoras que prestaban el servicio desde Oh! Limpia ha optado por incorporarse a la empresa privada adjudicataria, sino que han decidido quedarse en la empresa pública.

"Si el Ayuntamiento sostiene que Oh! Limpia no encuentra trabajadoras para cubrir el servicio, ¿cómo pretende que sí las encuentre una empresa privada?", ha indicado Francés, que ha añadido que "esta contradicción" les hace pensar en si el objetivo era resolver una falta puntual o si están ante uina decisión política para comenzar a privatizar parte de la empresa pública.

El PSOE 'calvianer' también ha pedido al equipo de gobierno que explique qué condiciones laborales tendrán las futuras trabajadoras de la empresa adjudicataria y cuáles son las garantías de que la calidad del servicio no se verá afectada por el cambio de modelo.