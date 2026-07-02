PSOE denuncia la "nefasta gestión" en materia de residuos del Consell d'Eivissa

EIVISSA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Consell d'Eivissa ha denunciado públicamente este jueves la "nefasta gestión" en materia de residuos por parte del equipo de gobierno insular puesto que considera que conduce a la isla "a una situación de bloqueo insostenible".

En rueda de prensa, los socialistas han señalado que prácticamente finaliza la segunda legislatura con el PP en el Consell, con una gestión "nula" en materia de residuos.

La portavoz del PSOE en el Consell, Elena López, ha opinado que la situación en el vertedero de Ca na Putxa "es crítica, con una vida útil que se reduce cada día". Además, según ha considerado, la falta de soluciones del Consell "provoca una grave crisis que no sólo no afecta a Eivissa, sino que ahora también se ha trasladado a Mallorca".

López ha afirmado que el presidente del Consell, Vicent Marí, lleva años con "excusas, planes pilotos y procesos participativos sin contenido" para evitar el coste electoral de la construcción de una incineradora en Eivissa. "Todo esto, no nos engañemos, ha sido una forma de alargar el tiempo para llegar a las próximas elecciones sin haber tomado ninguna decisión con un coste electoral", ha declarado.

Por su parte, el conseller socialista Víctor Torres ha remarcado la "ausencia total" de planificación durante estos siete años de gobierno de Vicent Marí. Además, ha manifestado que el supuesto "plan de choque" del Consell para reducir residuos "no es más que la constatación de este fracaso" y ha considerado que el plan llega tarde y sin medidas reales.

Sobre el plan piloto de traslado de residuos a Mallorca, el PSOE ha lamentado la "falta de transparencia" y ausencia de un convenio entre los dos Consells, provocando así un "enorme conflicto".

"Entendemos perfectamente la preocupación de la ciudadanía de otras islas. Están sufriendo las consecuencias de la mala gestión de Marí y del PP en la isla de Eivissa", ha concluido el PSOE.