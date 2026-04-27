El PSOE denuncia que una nueva promoción en es Jonquet vende siete pisos protegidos a precio de mercado

Solar de la nueva promoción de es Jonquet
PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSOE de Palma ha denunciado públicamente que una nueva promoción privada de viviendas en es Jonquet comercializa siete pisos protegidos a precio de mercado.
Según han sostenido el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, y la diputada en el Parlament Mercedes Garrido, esta promoción tiene 57 viviendas, de modo que un total de siete pisos tienen que ser de protección oficial.
No obstante, han criticado, la promoción solo vende pisos que cuestan entre 2,7 y 6 millones de euros que "no se encuentran bajo ninguna supervisión pública".
"Tenemos miedo de que aparezcan promociones con pactos opacos, como ya pasó en Alicante, donde los precios acaban siendo más caros de lo que se dice porque no se garantiza una lista pública y tutelada para la gente que realmente lo necesita", ha dicho Negueruela.
En este sentido, ha advertido que las grandes promotoras "esconden estas obligaciones para evitar que los trabajadores y residentes puedan acceder". "Está claro que un piso de seis millones de euros no está pensado para alguien que trabaja en la hostelería, sino para los dueños de los hoteles", ha criticado.
Por ello, los socialistas han reclamado un cambio legislativo para "evitar esta picaresca". En concreto, ha explicado Garrido, el PSIB ha presentado una modificación de la ley de vivienda para que haya un control directo de quien accede a las viviendas de precio limitado.
Entre otras medidas, piden que el registro autonómico de demandantes de viviendas de precio limitado sea el que gestione la adjudicación de estas viviendas en régimen de alquiler y de compraventa, y que se prioricen las personas en situación de vulnerabilidad.
También reclaman que para poder optar a una vivienda de precio limitado se indispensable la inscripción en este registro y que el alquiler o el precio de la compraventa se haga siempre por estricto orden de priorización.
La socialista ha apuntado que actualmente para acceder a una vivienda de precio limitado solo se necesita una declaración responsable que el Govern "no vigila".
En cuanto a las viviendas protegidas de es Jonquet, Garrido ha indicado que los precios están tasados y que, en Palma, se tienen que vender a un precio máximo de 1.973 euros por metro cuadrado. Así, tendrían que tener un precio de entre 145.000 y 210.000 euros, unos precios, ha lamentado, que "ni se anuncian ni ofrecen".