PSOE Eivissa denuncia el "bloqueo deliberado" del Ayuntamiento en el proceso de regularización

EIVISSA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Eivissa ha denunciado el "bloqueo deliberado" del Ayuntamiento en el proceso de regularización de migrantes por la negativa a facilitar los certificados de vulnerabilidad requeridos en el proceso.

En un comunicado, el PSOE ha considerado que este hecho no es sólo un tema administrativo, "sino un acto consciente de sabotaje institucional porque el PP quiere personas sin derechos".

También ha afirmado tener constancia de que se han dado instrucciones internas para frenar la emisión de estos certificados, por lo que el PSOE ha acusado al equipo de gobierno de usar la administración pública como "una herramienta de confrontación política".

"Estamos ante un boicot en toda regla", han asegurado los socialistas, que han acusado al equipo de gobierno de impedir que personas vulnerables puedan regularizar su situación.

Para el PSOE, las consecuencias del "boicot" son "devastadoras" puesto que se condena a muchas personas a seguir siendo irregulares, sin acceso a derechos básicos.

El PSOE ha exigido la rectificación inmediata del Ayuntamiento, el cese de estas prácticas y que se pongan todos los medios para garantizar la correcta atención a las personas.