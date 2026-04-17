El PSOE exige celeridad en la autorización temporal en el puerto de Sanitja, en Menorca

MENORCA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Menorca ha exigido este viernes al Govern celeridad en la autorización temporal en el puerto de Sanitja para que las embarcaciones puedan volver en los próximos días.

"La Consellería del Mar y el Ciclo del Agua debe ponerse las pilas en la tramitación de la concesión, que tiene que ser la solución definitiva para los usuarios y que, desde que el PP entró a gobernar en 2023, no ha avanzado en absoluto", ha criticado.

El secretario general socialista, Pepe Mercadal, ha criticado que "el PP está tan obsesionado en criticar al Gobierno central que ni siquiera se había dado cuenta de que hacía meses que tenía vía libre para otorgar la autorización".

En este contexto, ha subrayado que la Conselleria gestionada por el menorquín Juan Manuel Lafuente, desvía responsabilidades cada vez que se encuentra con un problema de gestión.

Mercadal ha espetado que "cada vez que tienen un tema complicado sobre la mesa tiran balones fuera y culpan de todo al Gobierno central, en lugar de actuar con lealtad institucional para encontrar soluciones".

El socialista ha señalado que desde el pasado mes de febrero la Conselleria disponía de vía libre para tramitar la concesión temporal, ya que contaba con todos los informes necesarios del Ministerio. "Sin embargo, la semana pasada explicaron a la prensa que no podían otorgar la autorización temporal a los usuarios por culpa de la administración estatal", ha dicho.

"Cuando se ponen estas excusas, se miente a los ciudadanos afectados y a las administraciones locales. La verdad es que o no se habían dado cuenta de que tenían todos los informes necesarios, lo que demostraría que no dedican muchos esfuerzos, o bien actúan de mala fe para engañar y convertir un tema que todos queremos ver solucionado en una lucha partidista", ha añadido.

El secretario general ha recordado que esta práctica de la Conselleria "ya la hemos sufrido en otras ocasiones, como en Cala en Porter después de la DANA, cuando hicieron creer a todo el mundo, incluso al alcalde, que la culpa era del Madrid y después resultó que ellos tenían vía libre para solucionarlo. Y con Sanitja han hecho lo mismo".

"Tras la reunión de ayer jueves ha quedado demostrado que la Conselleria no tiene ningún obstáculo para tramitar la autorización temporal", ha concluido.