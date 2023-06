El PSOE gobernará en solitario en Maó al no alcanzar un acuerdo con Ara Maó

MENORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha anunciado que finalmente gobernará en solitario en el Ayuntamiento de Maó al no fructificar las conversaciones y reuniones con Ara Maó, a quien ha acusado de no haber adoptado la flexibilidad necesaria en la negociación y cerrase en una postura "única e inamovible".

Los socialistas han destacado que, pese a que se han conseguido acuerdos sobre el modelo de gobierno y en cuestiones relacionadas con las tenencias de alcaldía o las dedicaciones exclusivas, la falta de acuerdo tiene relación con las áreas de gestión.

En esta línea, el PSOE ha señalado que ha ofrecido diferentes propuestas y ha dado "un margen suficientemente amplio a Ara Maó para que pueda desarrollar, dentro del equipo de gobierno, políticas que, desde su creación como agrupación de electores ha considerado centrales de su programa, y que exigieron a la negociación de hace cuatros años: agua, residuos, igualdad, cultura, medio ambiente o movilidad son algunos ejemplos".

Además, el PSOE ha dicho que también ha ofrecido a Ara Maó gestionar "otras áreas de importante calado" como Servicios Económicos, Servicios Generales, Economía y Turismo o Recursos Humanos.

Sin embargo, los socialistas han considerado que su postura sigue una estrategia insular de las fuerzas a la izquierda del PSOE para evitar gobiernos liderados por los socialistas, como dicen que se ha visto en otros municipios donde se ha priorizado evitar alcaldías del PSOE antes de que alcaldías o acuerdos de gobierno con la derecha.

"Lamentamos que no se haya priorizado el interés general por encima de los intereses de partido. El PSOE considera que las exigencias de Ara Maó no reflejan la realidad electoral expresada a las urnas, que no ha cuestionado la gestión de las áreas del PSOE", han subrayado en un comunicado.

En esta línea, el PSOE Maó ha anunciado que asumirá la responsabilidad de gobernar el Ayuntamiento de Maó trabajando con los grupos de la oposición y buscando los acuerdos para aquellas cuestiones más relevantes en beneficio de la ciudadanía y del municipio.