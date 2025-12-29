PSOE Ibiza cree que las palabras de Vicent Marí sobre vivienda "chocan frontalmente con las políticas del PP"

IBIZA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha asegurado este lunes que las afirmaciones del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, sobre las políticas de vivienda son "palabras vacías" que "chocan frontalmente con las políticas promovidas por su partido".

La portavoz socialista en la isla, Elena López, ha considerado en un comunicado que esta restricción urbanística deberá ser bienvenida "si es que realmente creen en ello y lo hacen".

Según ha reiterado López, el discurso de Marí "es oportunista y vacío de contenido" puesto que lo que ha dicho está en contradicción con leyes e iniciativas de su partido aprobadas en instituciones de Baleares. "Es una marca de Marí como presidente, que dice lo que la gente quiere escuchar, pero después no hace nada", ha insistido.

López ha criticado que Marí no asuma autocrítica y sitúe al Gobierno central como responsable de la crisis de vivienda en Ibiza. "Olvida que hay una ley estatal que frenaría la subida de los alquileres que está funcionando en otros lugares de nuestro país y que el Govern de Prohens se niega a poner en marcha en nuestra comunidad", ha dicho la portavoz.