El PSOE lleva al pleno de Palma una iniciativa para que se reconozca la contribución de las personas migrantes

Archivo - El regidor del PSOE en el Ayuntamiento de Palma Daniel Oliveira. - PSOE PALMA - Archivo

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma llevará al próximo pleno municipal, previsto para el jueves 18 de diciembre, una iniciativa contra el odio y la xenofobia y para que se reconozca la contribución de las personas migrantes.

Según han adelantado en un comunicado, la moción es una respuesta a los discursos de odio contra las personas migrantes que a su juicio promueve Vox y el PP "ha hecho suyos".

Los socialistas pretenden así que el pleno condene y rechace de manera explícita "los discursos de odio, las patrañas xenófobas y cualquier intento de criminalizar a las personas migrantes, así como las propuestas de expulsión masiva, restricciones por origen o supuestas compatibilidades culturales".

El regidor socialista Daniel Oliveira ha subrayado que Baleares siempre ha sido una tierra de intercambio y acogida. "No hace tanto que miles de familias isleñas tuvieron que marchar en busca de refugio y oportunidades lejos de su casa", ha afirmado.

Por eso, para el edil, defender la verdad es esencial, y ha señalado que la inmigración es una fuente de riqueza humana y social que fortalece la comunidad.

"Hoy, a pesar de la evidencia de los beneficios que aportan las personas migrantes, el debate público se ha visto contaminado por los discursos de odio que, desde Vox y el PP, convierten en arma política, ha añadido.

Oliveira ha acusado a PP y Vox de difundir mentiras y sembrar dudas que alimentan la desconfianza hacia las personas migrantes.

La iniciativa exige que "Palma rechace de manera explícita estos discursos, las mentiras xenófobas y cualquier intento de criminalizar a las personas migrantes".

El 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Migrantes, proclamado por las Naciones Unidas. Por eso, los socialistas reclaman que se impulse, junto con entidades sociales, comunidades migrantes y centros educativos, un programa anual municipal en torno a este día, y que se oriente a la promoción del respeto, la diversidad y la convivencia.

El objetivo del PSOE es que el pleno se reafirme en que las personas migrantes son una parte esencial de Baleares y de su progreso y desarrollo y que se reconozca públicamente su contribución a la ciudad.

Los socialistas recuerdan que alrededor del 20 por ciento de la población de Palma es de origen extranjero y que, según el Observatorio del Trabajo, un 20 por ciento de los autónomos del archipiélago son migrantes, con una especial aportación en sectores como la sanidad, los cuidados, el turismo, la construcción, la agricultura y la economía digital.

El PSOE también ha criticado la utilización "partidista y deshumanizadora" de los menores migrantes no acompañados, y ha expresado su compromiso con su protección, educación, integración y bienestar, de acuerdo con la legislación vigente.