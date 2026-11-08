El PSOE de Llucmajor enmarcar la dimisión de la edil Maria Neus Marí en la "descomposición del gobierno municipal"

PALMA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Llucmajor ha calificado de "nueva muestra de la descomposición interna del gobierno municipal" la renuncia de la regidora Maria Neus Marí Tomàs por motivos personales.

Para los socialistas, según han señalado en un comunicado, esta nueva baja no es un hecho aislado, sino un episodio más de una legislatura marcada por la inestabilidad política, los cambios constantes dentro del equipo de gobierno y la "incapacidad manifiesta" del ejecutivo formado por PP, Vox y ASI para afrontar los retos del municipio.

"Esta es ya la séptima renuncia o baja que afecta el equipo de gobierno durante esta legislatura. Hablamos de una situación absolutamente anómala que ha afectado a todos los socios del pacto y que refleja una profunda incapacidad de liderazgo y de gestión", ha afirmado el portavoz de la formación en el Consistorio, Jaume J. Oliver.

Oliver ha lamentado que "mientras los regidores entran y salen del gobierno, Llucmajor continúa acumulando problemas sin resolver".

"Hemos perdido prácticamente cuatro años en discusiones internas, improvisaciones y crisis políticas, mientras las necesidades de los vecinos han quedado completamente desatendidas", ha añadido.

El portavoz socialista ha criticado que, después de tres años y medio de mandato, "el balance real de este gobierno es el colapso de los servicios municipales y la falta absoluta de proyectos transformadores para el municipio".

En este sentido, ha recordado los problemas persistentes en la recogida de residuos, las dificultades y tensiones en la gestión de los recursos humanos municipales, el retraso crónico en las tramitaciones urbanísticas y el deterioro de instalaciones públicas esenciales.

El PSOE también han hecho referencia a cuestiones que han generado una fuerte preocupación pública durante el mandato, como las molestias y problemas de salubridad asociados a la actividad de la macrogranja del término municipal o la investigación de la Guardia Civil sobre las actuaciones relacionadas con permisos de obras en Son Fosquet.

Para Oliver, "la sucesión de dimisiones no es la causa de los problemas, sino la consecuencia de un gobierno agotado, sin rumbo e incapaz de construir un proyecto sólido para Llucmajor".

El portavoz socialista ha añadido que "es muy significativo que el mismo PP ya haya decidido prescindir de Xisca Lascolas como candidata a la alcaldía para las próximas elecciones municipales, lo que ha considerado como el reconocimiento implícito del fracaso de una etapa que deja el municipio peor del que lo encontraron".

Oliver ha asegurado que "Llucmajor merece mucho más que un gobierno instalado en la provisionalidad permanente y que esta legislatura será recordada por las renuncias, por las crisis internas y por las oportunidades perdidas".