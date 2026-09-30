El PSOE de Llucmajor reclama a la alcaldesa un debate abierto sobre el estado del municipio

El PSIB alerta de que el nuevo contrato de recogida de basura en Llucmajor "nace con graves carencias" - PSIB

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Llucmajor ha registrado una propuesta para celebrar anualmente un debate sobre el estado del municipio, una iniciativa reiterada a lo largo de la legislatura que ha contado con el voto en contra del equipo de gobierno.

En un comunicado divulgado este miércoles, los socialistas han reclamado a la alcaldesa, Xisca Lascolas, que el pleno de septiembre apruebe este mecanismo de rendición de cuentas para que el ejecutivo local explique públicamente la situación de sus proyectos y la gestión de los diferentes núcleos urbanos. La moción exige además convocar de manera inmediata una junta de portavoces para acordar la fecha y las normas de dicha sesión.

El portavoz socialista, Jaume Oliver, ha criticado la negativa del equipo de gobierno en años anteriores y ha asegurado que, dada la situación actual del municipio, "dar la cara ante los vecinos ya no es una cuestión de voluntad política, sino una obligación democrática".

Oliver ha señalado varios problemas estructurales pendientes en la localidad, entre los que ha enumerado la "crisis de la recogida de basura"; la construcción de la residencia, que ha recordado que está pendiente desde hace ocho años; el abandono de Cas Coix desde 2019; la Escuela de Música ubicada en barracones, y la falta de reforma en los Puntos de Atención Continuada (PAC).

La formación considera "especialmente necesario" este debate ante los próximos presupuestos municipales. Según los socialistas, las previsiones reflejan un aumento aproximado del 9,4 por ciento en los ingresos por tasas, lo que incluye la de residuos.

El portavoz ha advertido de que, si bien este dato no confirma que la tasa de basuras suba exactamente ese 9,4 por ciento, "obliga al gobierno a aclarar si la piensa subir y cuánto tendrán que pagar los vecinos".

Asimismo, el PSOE ha alertado de incrementos elevados proyectados en diversos impuestos municipales para el próximo ejercicio. De acuerdo con sus datos, las previsiones presupuestarias muestran un aumento del 93 por ciento en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), un 13 por ciento en la plusvalía, cerca de un siete por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y un cuatro por ciento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).