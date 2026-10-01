El PSOE de Maria de la Salut reclama la limpieza urgente del entorno del cementerio y de varios edificios públicos

Estado de una de las calles. - PSOE

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Maria de la Salut (Mallorca) ha reclamado la limpieza urgente del entorno del cementerio municipal, las calles del Arraval y varios edificios públicos.

Los socialistas han presentado en este sentido una iniciativa en el Ayuntamiento para instar el equipo de gobierno "a poner fin a la degradación y falta de limpieza que sufren diferentes espacios públicos del municipio, con una mención especial en el entorno del cementerio municipal".

La formación ha criticado el estado de "abandono intolerable" en que se encuentra el solar contiguo al cementerio, donde se acumulan desechos, escombros de toda clase e incluso vehículos abandonados a la intemperie.

El secretario general de los Socialistas de Maria de la Salut, Toni Moreno, ha remarcado que "por respeto y decoro hacia los difuntos enterrados y sus familias, es inadmisible que el Ayuntamiento consienta un vertedero de este tipo justo a un lugar de memoria y recogimiento".

Los socialistas han apuntado igualmente a la situación de varias calles del Arraval que, a su juicio, presentan acumulación de suciedad, vegetación descontrolada y deficiencias en el pavimento.

El PSOE ha reclamado una limpieza integral inmediata de estas vías y que los servicios técnicos municipales evalúen la posibilidad técnica de ejecutar aceras para garantizar la seguridad y la accesibilidad de los peatones que transiten a diario.

La iniciativa apunta igualmente a la falta de mantenimiento que sufren edificios y equipamientos de titularidad municipal como la Escola de Nins, el recinto del 'Búnker' de la calle Àngel Madrigal, espacios que presentan maleza y hierbas que invaden los accesos y falta de cuidados.

Moreno ha reclamado al equipo de gobierno que "asuma sus obligaciones legales de salubridad y limpieza viaria, que actúe de oficio para retirar los vehículos y residuos abandonados y que la brigada municipal intervenga de manera inmediata para devolver la dignidad y el mantenimiento adecuado a las calles e instalaciones".