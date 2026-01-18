El PSOE Menorca acusa a Vilafranca de hacer un discurso "para dividir y enfrentar, no para unir" en la Diada

MENORCA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Menorca ha acusado al presidente del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, de hacer un discurso "para dividir y enfrentar, no para unir" en el pleno extraordinario de Sant Antoni, con motivo de la conmemoración este sábado, 17 de enero, de la Diada de Menorca.

En una nota de prensa, el PSOE Menorca ha arremetido contra Vilafranca, al considerar que su discurso en el pleno extraordinario de Sant Antoni estuvo "totalmente desacertado".

Pues, a juicio de los socialistas menorquines, en la Diada de Menorca celebrada este sábado, el presidente del Consell Insular "tendría que haber" hecho un discurso en el que hubiera "reivindicado la autonomía de Menorca, a través del gobierno insular, el Consell, para decidir su futuro y, especialmente, su modelo territorial y económico frente a constantes injerencias externas".

"En otras palabras", han añadido desde el PSOE Menorca, "en un día como el de este sábado" Vilafranca "tendría que haber centrado su intervención" en el pleno "en la defensa de Menorca y los menorquines, para buscar un momento de unión".

Sin embargo, han lamentado los socialistas, "en lugar de esto, hizo un discurso muy similar a un discurso de presupuestos, con anuncios que ya se conocían y con consignas ideológicas destinadas a dividir y enfrentar". "Más que un discurso institucional, fue un discurso de repaso de una gestión muy insuficiente", han denunciado.

"Respecto a la compra de viviendas para destinarlas a alquiler asequible, se trata de una propuesta que el PSOE hace desde hace meses", han recordado, precisando que, sin embargo, para ello "será necesario aumentar la partida presupuestaria prevista, cosa que el equipo de gobierno rechaza", se han quejado los socialistas.

"Además", han criticado desde el PSOE Menorca, "Vilafranca escogió a un conferenciante, Marcos de Quinto, que afirma que el derecho a la vivienda no existe y que las administraciones no tienen nada que decir en el mercado de la vivienda".

Asimismo, los socialistas menorquines han considerado "especialmente grave" la vinculación que según han apuntado hizo el presidente del Consell Insular entre el aumento demográfico de Menorca y la llegada de una patera.

"Es evidente que, en Menorca, donde solo ha llegado una patera y casi todas las personas que viajaban en ella ya no están en la isla, la llegada de inmigrantes irregulares no es una de las causas del aumento demográfico", han advertido desde el PSOE Menorca.

De este modo, los socialistas han acusado al presidente del Consell de "jugar con el mensaje racista de culpar a los inmigrantes de problemas que no están causando ellos", lo cual "no llevará a ninguna solución", han recriminado.

Con todo, para el PSOE Menorca, "esto lo que demuestra es que el presidente del Consell Insular no tiene ningún plan para hacer frente al reto del incremento demográfico de la isla", ya que "ni siquiera conoce las causas reales", han terminado reprochándole.

AFEAN LA ELECCIÓN DE LA CONFERENCIA DE MARCOS DE QUINTO

Por otro lado, desde el PSOE Menorca han insistido en criticar la elección por parte del Consell del conferenciante Marcos de Quinto para el acto institucional de Sant Antoni.

"Marcos de Quinto demostró, con su conferencia, que el equipo de gobierno del Consell se equivocó escogiéndolo", han considerado los socialistas menorquines.

"El PP había argumentado que era una buena elección porque hablaría del problema del acceso a la vivienda en Menorca, pero el propio de Quintos desmontó este argumento avisando, al comienzo de la conferencia, que él no conocía la realidad de Menorca y que, por lo tanto, no hablaría de la crisis de la vivienda en la isla. Es decir, por el día de Sant Antoni ha dado la conferencia una persona que ni es de Menorca, ni ha aportado nada positivo para Menorca y ni siquiera ha hablado de Menorca", han lamentado.

No obstante, desde el punto de vista del PSOE Menorca, "lo que es todavía más grave es que tampoco conocía la realidad de la crisis de la vivienda en España". "Aportó datos falsos, como por ejemplo que el IVA a la venta de vivienda es del 21 por ciento, cuando es del 10 por ciento, o que por inmuebles que no son nuevos no se paga IVA, sino ITP, con un tipo escalado entre el 8 y el 13 por ciento en Baleares. Para justificar sus argumentos llegó a decir que la carga fiscal sobre la vivienda es de más del 40 por ciento, cuando, en función de los criterios aplicados, se sitúa entre el 25 y el 30 por ciento", han denunciado los socialistas menorquines.

Así, "no solo se constató que Marcos de Quinto no sabe de lo que habla, sino que, además , también considera que la vivienda no es un derecho. Es decir, el Consell Insular, con la crisis del acceso a la vivienda que se tiene en Menorca, ha escogido a una persona que viene a explicar que el derecho a la vivienda, reconocido por el artículo 47 de la Constitución española, realmente no existe", ha advertido.

Para el PSOE Menorca, "el acceso a la vivienda es un derecho sin lugar a dudas" y por eso los socialistas menorquines han defendido que "hay que trabajar para convertirlo en un nuevo pilar del estado del bienestar, junto con la sanidad o la educación --por cierto, han alertado los socialistas menorquines, estos servicios tampoco son derechos según el conferenciante de Vilafranca--".

"Lo que ha demostrado esta conferencia es que, para el PP, el acceso a la vivienda no es un derecho si no un bien de mercado sobre el cual el Estado tiene que dejar especular a la élite", han lamentado desde el PSOE Menorca.

Incluso, según han expuesto los socialistas menorquines, "de Quinto llegó a argumentar, con datos falsos, que con Franco se vivía mejor". "Por segunda vez en poco tiempo, se oye en un pleno del Consell una apología al franquismo tolerada por el presidente Vilafranca", han reprochado.

En definitiva, a juicio de los socialistas menorquines, la conferencia fue "delirante", y, por lo tanto, la elección del conferenciante "un despropósito" por parte del presidente Vilafranca.

Pues, "no faltaron" ni siquiera los "comentarios machistas", cuando, según los socialistas, "de Quinto dijo que el único mérito del actor José Coronado había sido "tener muchas novias" y que tendría que "pasarle una" a él, porque él había trabajado mucho en la vida".

"Esto es tratar las mujeres como un objeto", han denunciado desde el PSOE Menorca, considerando que "solo por estos comentarios", el presidente del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, "se tendría que disculpar por haber encargado la conferencia a esta persona".