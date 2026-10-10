El PSOE de Menorca advierte que la ley agraria "sustituirá payeses por turistas"

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Menorca, Pepe Mercadal, ha advertido que la ley agraria, recientemente aprobada en Consell de Govern, "sustituirá payeses por turistas".

Para los socialistas de Menorca, según han indicado este sábado en un comunicado, permitir ampliaciones del 20 por ciento de la superficie de los lugares con agroestancias turísticas, como prevé la norma, desvirtúa la función de esta modalidad turística y supone un riesgo de sustitución de actividad agraria y ganadera por actividad terciaria.

Mercadal ha defendido que la solución a los problemas de rentabilidad del sector primario no es sustituirlo por el sector turístico, y ha señalado que la apuesta del PP, que pretende complementar el sector primario con el turismo, corre el riesgo de acabar sustituyendo "payeses por turistas".

Para el PSOE de Menorca, las políticas dirigidas al campo tienen que centrarse en mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, con una apuesta por nuevas técnicas que permitan producir más con los mismos metros cuadrados, mejorar los procesos productivos y potenciar la transformación agroalimentaria, convirtiendo la materia prima en productos elaborados que aporten más valor.

El dirigente socialista se ha preguntado por los beneficios de estas políticas. "¿Quién se quedará los beneficios de esta actividad turística? En Menorca, cuando una explotación funciona a medias, el campesino y el propietario comparten los beneficios de la actividad agraria y ganadera. Pero el PP no dice que los beneficios de las plazas turísticas también se compartan con el campesino", ha explicado Mercadal, que ha indicado que si los beneficios de ampliar agroestancias se los queda el propietario, "¿qué ganan exactamente los campesinos que no son propietarios?".

Por otra parte, los socialistas menorquines han alertado de que la convivencia entre turistas y actividad agraria puede generar conflictos. Los animales, la maquinaria y los horarios de trabajo forman parte del día a día del campesino y pueden molestar a los turistas, han añadido.

Según el PSOE, ante las quejas de los clientes, el propietario puede verse en la situación de tener que elegir entre mantener la actividad agraria o tener turistas.