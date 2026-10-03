El PSOE Menorca carga contra el PP por el rechazo a los decretos de vivienda: "Conseguirán que la gente se tenga que ir"

Archivo - Un cartel de ‘SE ALQUILA’ - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Menorca ha reprochado al PP su voto en contra a los dos decretos de vivienda que fueron tumbados en el Congreso el viernes, criticando que con su decisión "conseguirán que cada vez más gente se tenga que ir de Menorca".

En una nota de prensa, los socialistas de Menorca han defendido la necesidad de construir y comprar vivienda pública, ejercer el derecho de tanteo y retracto, limitar los precios del alquiler y establecer mecanismos para que los propietarios pogan viviendas para alquilar con garantías.

Según han señalado, en la isla hay 7.200 contratos de alquiler que acaban antes de 2029 cuyos inquilinos, si se hubiera aprobado el decreto, podrían haber pedido una prórroga del contrato con las mismas condiciones.

Sin embargo, tras el rechazo en el Congreso, los inquilinos se pueden encontrar con subidas "desmedidas" del precio del alquiler a la hora de renovar el contrato.

"Con los votos en contra de PP, Vox y Junts no hay ni prórrogas de contratos que protejan a los inquilinos, ni incentivos fiscales para que los propietarios alquilen a precios razonables", han lamentado.

Según el PSOE, esto provocará que 18.000 inquilinos de Menorca se puedan ver en la situación de tener que hacer frente a subidas "imposibles" y que muchos "tengan que irse de lo que ha sido su casa los últimos años, con pocas opciones de encontrar una alternativa asequible en la isla".