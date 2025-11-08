El PSOE Menorca se opone a la decisión del Consell Insular de continuar con el proyecto de Rafal Rubí

MENORCA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Menorca se ha opuesto a la decisión del equipo de gobierno del Consell Insular de seguir adelante con el proyecto de la "macrorrotonda" en Rafal Rubí en contra del criterio de la Unesco.

En una nota de prensa, el PSOE Menorca ha señalado que las recomendaciones de la Unesco son vinculantes y que no hacer caso a la organización internacional podría poner en riesgo la declaración de Patrimonio Mundial.

En este sentido, los Socialistas de Menorca han considerado que "es posible una reforma del tramo de carretera que mejore la seguridad respetando el patrimonio talayótico". "El Consell tiene que encontrar una solución de este tipo si no quiere hacer un ridículo internacional, perdiendo la declaración de Patrimonio Mundial al poco de haberla conseguido, todo por una rotonda", han advertido.

Para la formación, las "delirantes" declaraciones del conseller insular de Cultura, Joan Pons Torres, "demuestran que el PP está dispuesto a perder la distinción de la Unesco y que no tienen ninguna consideración hacia el patrimonio talayótico". "Están dispuestos a tirar a la basura el Patrimonio Mundial por sus intereses electoralistas y, también, para cumplir con cierto interés privado vinculado al PP", ha denunciado el PSOE Menorca.

"¿Para qué queremos un conseller insular de Cultura que no defiende la cultura de Menorca? ¿Y para qué queremos un presidente que no valora una cosa tan importante para Menorca como es su historia?", se ha preguntado el secretario general de los socialistas de Menorca, Pepe Mercadal, quien ha lamentado que Menorca tiene "un conseller insular de Cultura que es negacionista del cambio climático, negacionista de las vacunas, negacionista de la lengua propia y, ahora también, negacionista del patrimonio histórico".

Mercadal ha lamentado que el conseller insular de Cultura "cree en teorías de la conspiración, vive en una realidad paralela" y, por este motivo, ha considerado, "se piensa que la Unesco y el Ministerio hacen maniobras en su contra cuando es él quien ha abandonado su responsabilidad de proteger la cultura de Menorca".

El secretario general del PSOE Menorca se ha mostrado asimismo "muy decepcionado" con el presidente del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, "porque no pone orden en su casa y deja que un conspiranoico marque la línea política de la institución". Mientras el presidente "va a Londres a promover Menorca como destino cultural, aquí sus consellers insulares pasan el asfalto por encima de la cultura", ha censurado Mercadal.

El socialista ha insistido por tanto en que "o Vilafranca recapacita, o los menorquines le tienen que sacar del gobierno en 2027", ya que "por el camino que va, acabará destrozando lo más valioso de Menorca: su patrimonio medioambiental y territorial con su recorte del PTI y su patrimonio histórico con la macrorrotonda".