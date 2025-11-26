El PSOE de Menorca pide en Bruselas la posibilidad de topar los precios del alquiler

MENORCA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Menorca, Pepe Mercadal, ha trasladado a los miembros de los gabinetes de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la posibilidad de topar los precios del alquiler, que ya permite la legislación española, pero que "bloquean las comunidades autónomas gobernadas por el PP".

"Las instituciones europeas deben ayudarnos a hacer entender a las comunidades autónomas que el tope al precio del alquiler funciona para frenar la escalada de precios, está funcionando en Cataluña y funcionará en Baleares", ha explicado este jueves Mercadal, que considera que "Europa está observando con buenos ojos esta medida".

Por otro lado, ha explicado en Bruselas la situación específica que viven islas como Menorca, donde se ha disparado la compra de segundas residencias por parte de ciudadanos europeos. "Todos los ciudadanos europeos tienen el mismo derecho a comprar una casa en Menorca, por lo tanto, los de aquí competimos con toda Europa para acceder a una vivienda", ha razonado Mercadal.

"Esto significa que el problema es europeo y, en consecuencia, Europa debe aportar soluciones, y una de ellas es desincentivar la compra de segundas residencias por parte de no residentes", ha subrayado.

"A Menorca sólo han llegado dos pateras en seis años. Vilafranca fue a Bruselas a perder el tiempo con dinero público. Los políticos menorquines debemos pedir a las instituciones europeas herramientas para solucionar los problemas de los menorquines, como es el acceso a la vivienda", ha argumentado este jueves Mercadal.

El socialista ha explicado que la Comisión Europea está ultimando la estrategia de vivienda asequible, que constará de diferentes iniciativas legislativas y de reformas en las normas de ayudas de Estado para dar más margen a las administraciones para invertir en promociones de vivienda asequible. Entre las iniciativas legislativas, destaca una reforma del reglamento que regula el alquiler vacacional, probablemente con normas más estrictas contra los anuncios de alquileres sin licencia en las plataformas.

Mercadal ha esperado que "la UE prohíba definitivamente a plataformas como AirBnB anunciar ofertas de alquiler sin licencia, una prohibición que los socialistas europeos ya propusieron en 2023, pero que el P tumbó". Asimismo, ha indicado que también se esperan medidas para desincentivar la especulación o para facilitar la gestión de viviendas vacías.