El PSOE de Menorca valora con prudencia el aumento a tres frecuencias de la ruta con Madrid

MENORCA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Menorca ha valorado este miércoles positivamente, pero con prudencia, el anuncio del Ministerio de Transportes de ampliar a tres las frecuencias diarias de la ruta entre Menorca y Madrid.

"Demuestra que el Gobierno central muestra su preocupación por mejorar la conectividad de la isla", han dicho desde la formación. En esta línea, han reconocido que "esta medida es fruto de la insistencia y del compromiso de diferentes grupos políticos de Menorca".

Sin embargo, el secretario general del PSOE de Menorca, Pepe Mercadal, ha pedido prudencia, a pesar de tratarse de una noticia positiva. "Este anuncio implica unas nuevas condiciones de licitación y que la aerolínea que se presente deberá operar seis vuelos diarios entre Madrid y Menorca", ha señalado antes de añadir que "lo más importante es que haya una aerolínea dispuesta a presentarse a la licitación y a operar la ruta Menorca-Madrid con estas condiciones. Una decisión que no depende del Ministerio".

Por este motivo, los socialistas menorquines han criticado la "falta de prudencia" de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a quien han acusado de "adelantar este anuncio el pasado mes de diciembre en sede parlamentaria". "Lo hizo cuando todavía no estaba confirmada la orden ministerial ni se habían completado los trámites administrativos y genera unas expectativas que todavía no se pueden confirmar", ha añadido.

"Celebraremos definitivamente esta medida cuando se confirme que una aerolínea se presenta a la licitación y se compromete a operar la tercera frecuencia", ha apuntado.

Mercadal ha reiterado que "la necesidad de este refuerzo de la ruta con Madrid es evidente, porque se encuentra saturada". En concreto, ha destacado que en noviembre de 2025 el factor de ocupación alcanzó el 95 por ciento, una situación que se ha repetido de manera continuada durante los últimos cuatro años. En ese contexto, ha indicado que, de los primeros 44 vuelos del mes de noviembre, casi la mitad registraron una ocupación del 99 por ciento o del 100 por 100.