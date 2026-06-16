PSOE, MÉS y UP critican la "política de desalojos sin alternativa habitacional" del Ayuntamiento de Palma

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PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

PSOE Palma, MÉS per Palma y Unidas Podemos han presentado una moción conjunta para denunciar la "política de desalojos" impulsada desde el Ayuntamiento de la capital balear sin ofrecer "ninguna alternativa habitacional" adecuada.

En un comunicado conjunto, estos partidos han considerado especialmente grave el desalojo de la antigua prisión de Palma, "ejecutado sin una respuesta residencial estable para las personas afectadas".

Las tres formaciones han presentado una moción para que Palma sea declarada ciudad en emergencia habitacional y que todas las actuaciones relacionadas con desalojos vayan acompañadas de una intervención social previa y de una coordinación efectiva entre administraciones para garantizar alternativas residenciales dignas.

Además, la iniciativa insta al equipo de gobierno a presentar, en el plazo de un mes, un informe detallado sobre la situación de los afectados por el desalojo de la antigua prisión y las medidas sociales y residenciales adoptadas para atenderlas.

Las formaciones alertan de que el caso de la antigua prisión no es un hecho aislado ya que la situación vivida de Son Bordoy y en otros asentamientos "evidencia una dinámica repetida de expulsión de personas vulnerables sin resolver las causas sociales y económicas que las han conducido a esta situación".

La moción pone de manifiesto que las dificultades de acceso a la vivienda han obligado a muchas personas a residir en caravanas, autocaravanas o espacios precarios, "una realidad que requiere respuestas sociales e institucionales, y no medidas sancionadoras o de persecución".

PSOE, MÉS y Unidas Podemos han condenado la actuación del equipo de gobierno municipal por el desalojo de la antigua prisión y han considerado este hecho como "una pieza más de una estrategia sistemática de expulsión de las personas más vulnerables de Palma".

"Los anuncios de nuevos desalojos de asentamientos, caravanas y otros espacios de residencia precaria evidencian la voluntad del gobierno municipal de hacer desaparecer del espacio público las consecuencias de la crisis de la vivienda, en lugar de afrontar sus causas", han lamentado estas formaciones que piden también reprobar al alcalde de Palma, Jaime Martínez.