El PSOE no asistirá a la Diada de la Policía Local de Palma por la decisión de homenajear a dos agentes condenados

Archivo - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Palma, Francesc Dalmau (i), y el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela (d), en rueda de prensa. - PSIB - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha decidido no asistir a la celebración de la Diada de la Policía Local de Palma, que tendrá lugar la tarde del viernes en la plaza Major, después de conocer la decisión del equipo de gobierno de condecorar a dos agentes que fueron condenados judicialmente.

Los socialistas de Palma, en un comunicado, han considerado que este reconocimiento es "del todo incompatible con los principios de ejemplaridad, integridad y vocación de servicio público que deberían inspirar cualquier reconocimiento institucional.

La Comisión de Medallas, ha defendido el partido, debería actuar con "plena objetividad, con independencia y, sobre todo, con el respeto y el prestigio que la institución merece" y no convertirse, como a su parecer ha sucedido en esta ocasión, "en un instrumento al servicio de intereses partidistas ni de compromisos personales de quienes circunstancialmente ocupan responsabilidades de gobierno".

Los socialistas han recordado que existe un reglamento de obligado cumplimiento que insta a los ayuntamientos a retirar o anular las medallas y reconocimientos concedidos a funcionarios policiales que hayan sido condenados por algún delito o alguna falta grave.

El PSOE de Palma, "por coherencia con estos principios, por respeto a la ciudadanía y con la plena convicción de la defensa de la credibilidad y de las instituciones", ha decidido no asistir a la celebración de este año.

En cualquier caso, ha trasladado su enhorabuena al resto de premiados "que sí son merecedores de las distinciones propuestas" por su desempeño en el cuerpo municipal, por representar a otros organismos que trabajan de forma conjunta con los policías o por su "compromiso y entrega" para que Palma sea una ciudad "más segura, acogedora y respetuosa".