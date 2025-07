El PSOE Palma acusa a Martínez de "mentir" con el precio de las viviendas de precio limitado y "ocultar" los gastos

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha acusado al alcalde de Cort, Jaime Martínez, de "mentir" sobre el precio de las viviendas de precio limitado que se construirán en solares municipales y de "ocultar" los gastos, asegurando que los pisos costarán 1.600 euros al mes.

Este es uno de los temas que abordará la ejecutiva de la Agrupación Socialista de Palma este lunes, junto con el "colapso circulatorio", la política cultural que "debería" impulsar el Ayuntamiento y el peligro que suponen los discursos de odio para la convivencia, según ha informado la formación en nota de prensa.

Sobre las viviendas, el secretario general del PSOE Palma, Iago Negueruela, ha subrayado que "el alcalde dijo que los alquileres serían de entre 600 y 1.000 euros al mes cuando, en realidad, serán de entre 1.000 y 1.600 euros al mes, vuelve a mentir una vez más".

En este sentido, ha asegurado que la empresa adjudicataria de los únicos dos lotes ha calculado las rentas finales incluyendo el pago por parte de los arrendatarios del IBI, la tasa de basuras y los gastos de la comunidad, que pueden llegar hasta los 233 euros al mes, además del aparcamiento y el trastero.

Unos gastos extra que, según los socialistas, "disparan los alquileres". "El alcalde ocultó los gastos que pagarán los arrendatarios por los pisos: el IBI, las basuras, los gastos de comunidad", ha denunciado públicamente Negueruela.

Así, se ha preguntado "por qué ocultó Martínez que con el contrato se podía llegar hasta los 1.600 euros, porque miente y no incluye todos los gastos". Esto supone, ha criticado, converir el Ayuntamiento de Palma "en el arrendador más duro de la comunidad autónoma".

El PSOE Palma ha lamentado que la gente "no podrá acceder a estos alquileres de precio ilimitado". La estimación que hace la empresa para pisos de un dormitorio es de casi 1.000 euros al mes y, para los de dos, que son la inmensa mayoría, unos 1.200 euros. Para los de tres habitaciones, la cifra sube hasta los 1.400 y 1.600 euros.

Todos parten de precios más económicos, pero, la incorporación de pagos extra hace que suban de forma considerable, han señalado. Por ejemplo, para los pisos de dos habitaciones, se incluyen gastos de comunidad de entre 167 y 169 euros al mes, dependiendo del lote, mientras que para los de tres habitaciones suben hasta los entre 198 euros y 233 euros.

La Agrupación Socialista de Palma debatirá en la ejecutiva de este lunes propuestas de resolución, relacionadas con los alquileres, la movilidad y los discursos de odio.

En concreto, tratarán la movilidad urbana y la justicia territorial ante el, a su criterio, "deterioro progresivo y alarmante" del servicio de transporte público y de la planificación de la movilidad urbana.

También abordarán los discursos de odio "promovidos por la ultraderecha" hacia las personas migradas y el peligro que suponen para la convivencia en Palma y, por último, otra resolución sobre la política cultural de la ciudad que, han reclamado, "debería gestionarse desde el rigor y el diálogo y no como un instrumento para la promoción turística".

"No están poniendo soluciones, el alcalde lo único que quiere es luxificar la ciudad, ganar y repartir más riqueza, que no haya alquileres asequibles y que estos alquileres no sean para los vecinos y las vecinas de Palma", ha concluido Negueruela.