El PSOE de Palma asegura que defenderá los derechos de los residentes en la Llotja "frente a las sanciones del alcalde"

Iago Negueruela con un cartel sobre el ruido de la Llotja, en el barrio - PSOE

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha asegurado este viernes que defenderá los derechos de los residentes de la Llotja frente a las "sanciones y amenazas" del Ayuntamiento de Palma que, según apuntan, "no respeta su derecho al descanso".

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP) y candidato a la Alcaldía, Iago Negueruela, se reunió con los vecinos para conocer de primera mano los problemas que padecen y trasladarles su apoyo, según ha informado el partido en un comunicado.

Los socialistas llevarán una moción al pleno de julio para pedir que se respalden las reivindicaciones de los vecinos de esta zona de Palma "y de todos los barrios que sufren la inacción del alcalde", Jaime Martínez, en materia de ruidos.

"El PSOE defenderá a los vecinos que únicamente piden poder dormir frente a los ruidos de quienes incumplen las ordenanzas", ha asegurado Negueruela quien ha lamentado que la respuesta del alcalde ante esta problemática haya sido sancionar a los vecinos "y no a quienes incumplen las ordenanzas en materia de ruido".

En su encuentro con Negueruela, los vecinos le trasladaron que Palma "se está convirtiendo en un parque temático" impulsado por el monocultivo turístico. Además, afirmaron que se está "olvidando" que se trata de un barrio residencial declarado Zona Acústicamente Contaminada y que la solución pasa por aplicar la ordenanza de ruidos y hacer que se cumpla.

Cabe recordar que los vecinos instalaron carteles para concienciar sobre la problemática del ruido, que el Ayuntamiento retiró y posteriormente les sancionó al considerar que suponía un incumplimiento de la ordenanza cívica de Palma.