PSOE Palma critica que Cort "se haya olvidado de los problemas reales de las mujeres" este 8M

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha criticado que el Ayuntamiento "se haya olvidado de los problemas reales de las mujeres" este 8M.

En nota de prensa, el PSOE Palma ha lamentado que todo el programa de actividades de Cort por el 8M gire en torno a la maternidad libre y sin discriminaciones, cuando, en su opinión, los problemas "reales" de las mujeres son la violencia machista, las dificultades para visibilizarse, participar y empoderarse en todos los sectores de la sociedad, así como la corresponsabilidad en los cuidados.

Los socialistas se han quejado también de que el Ayuntamiento de Palma adopte este enfoque y no el lema elegido por Naciones Unidas, que hace referencia al empoderamiento de las mujeres, especialmente de las nuevas generaciones como jóvenes y niñas.

Asimismo, los socialistas de Palma han denunciado que el gobierno municipal del PP, apoyado por Vox, hable de discriminaciones por la maternidad, cuando, "en realidad, las discriminaciones a las mujeres provienen de la derecha, la ultraderecha y grupos católicos que persiguen a aquellas mujeres que quieren abortar de manera libre, ejerciendo el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos".

En este sentido, los socialistas han lamentado "el retroceso de 40 años en el señalamiento y persecución de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo".

Para el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Palma, Francisco Ducrós, "en materia de igualdad también se sufre la influencia de Vox en Cort". Y, para hacer frente a ello, ha añadido, "el PSOE Palma defenderá que no se puede dar ni un paso atrás".

El PSOE Palma también ha censurado que las políticas de igualdad del alcalde Martínez son "inexistentes". Ducrós ha afirmado que "el PP apoya a todas las iniciativas feministas del grupo municipal socialista, pero después son incapaces de ponerlas en marcha", ha lamentado, quejándose de que "las meten a un cajón".

Los socialistas han reprochado igualmente a Cort que el programa municipal de actividades no recoja las dos manifestaciones feministas del 8M y que no haya sido diseñado de manera participativa con las entidades sociales y feministas de Palma, ni con el Consejo de Mujeres, órgano que "no ha sido convocado desde el inicio del mandato", según ha condenado el Grupo Socialista en varias ocasiones.

El PSOE Palma ha considerado que esta decisión de "invisibilizar" el Consejo de Mujeres "margina el trabajo diario que entidades y colectivos feministas realizan por la igualdad a Palma".

Finalmente, el portavoz socialista en Cort ha recordado que esta "indiferencia" ante las políticas de igualdad de Martínez "se demuestra también con la eliminación de la dirección de feminismos en el organigrama del equipo de gobierno municipal y con la decisión de eliminar el servicio de atención a víctimas de violencia de género de la Policía Local", una medida que fue finalmente "rectificada gracias a la presión del movimiento feminista y del propio grupo municipal".

Para la responsable de los temas de Igualdad del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palma, Elena Navarro, "el PP ni cree ni defiende la igualdad, lo demuestran cada día".