El PSOE Palma critica "un nuevo ataque" del alcalde Martínez "al suelo rústico": "Permitirá más alquiler turístico"

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha criticado "un nuevo ataque" del alcalde, Jaime Martínez, "al suelo rústico", manifestado que el primer edil "permitirá más alquiler turístico".

En una nota de prensa, el PSOE Palma han denunciado que el alcalde, Jaime Martínez, "permita más alquiler turístico en Palma y, además, lo haga en el suelo rústico".

En este sentido, los socialistas han exigido al alcalde Martínez que "vuelva atrás su decisión", que ha pasado este martes por la Gerencia de Urbanismo, y que "no permita en ningún lugar de Palma más estancias turísticas en viviendas", tal y como se comprometió ahora hace más de un año.

Para el regidor del PSOE en el Ayuntamiento de Palma Pepe Martínez, "la saturación turística es una realidad, no se puede mirar hacia otro lado y hacer como si no existiera".

Por este motivo, ha creído que "el alcalde tiene que ser valiente y no permitir más alquiler turístico en Palma de ningún tipo, tal y como se comprometió en el Debate del Estado de la Ciudad".

El regidor socialista ha criticado además que "el PP permita más alquiler turístico en Palma a pesar de la crisis habitacional y la saturación turística que sufre la ciudad", considerando que se trata de "una irresponsabilidad".

Los socialistas han recordado que PP y Vox han permitido construir viviendas en las áreas de transición, "suelo rústico donde no había ninguna previsión de crecimiento". "Ahora, de repente, se permite edificar murallas de viviendas alrededor de 23 barrios de Palma", han lamentado. A esta decisión, se le suma "seguir permitiendo el otorgamiento de licencias para alquiler turístico", según los socialistas. "El alcalde no tiene palabra, ignora acuerdos de Plenos y cambia de opinión cada dos por tres", ha afirmado Pepe Martínez.

Para los socialistas, la decisión del alcalde va en contra de aquello que opina la ciudadanía. Pues, según la encuesta de opinión a residentes sobre el turismo publicada por la Agencia de Estrategia Turística del Govern, ocho de cada diez ciudadanos creen que llegan demasiados turistas, han recordado. Además, en Mallorca, el 76 por ciento quiere que se limiten las plazas turísticas, mientras que el 80 por ciento quiere que se limite el alquiler vacacional. El 77 por ciento cree, además, que tiene un gran impacto en el incremento de precios de las viviendas. En Palma, pero, "se hace lo contrario, se incrementa el alquiler turístico en áreas tan sensibles como el suelo rústico, que afecta a barrios como Son Sardina, Establiments o Son Ferriol, entre otros", ha afirmado el regidor socialista.

El PSOE Palma ha exigido finalmente que "se dé un paso más" y que, "además de prohibir todo el alquiler turístico en Palma, se revierta para recuperar las viviendas para los residentes y para los trabajadores de Palma". "La vivienda es la principal preocupación de la ciudadanía, por eso también es nuestra principal preocupación. Se tienen que aplicar medidas valientes para hacer frente a la crisis habitacional que sufre Palma", ha concluido Pepe Martínez.