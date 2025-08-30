PSOE Palma critica el "retraso" en el pago de las subvenciones vecinales y la "falta de medios" en las fiestas de barrio

PALMA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha criticado el "retraso" en el pago de las subvenciones vecinales y la "falta de medios" en las fiestas de barrio.

En una nota de prensa, el PSOE Palma ha denunciado el "retraso" del Ayuntamiento de Palma en el pago de las subvenciones destinadas a las asociaciones vecinales, "un incumplimiento que está colocando a numerosas entidades en una situación económica delicada" tras haber organizado actividades y fiestas con la previsión --comunicada por el propio consistorio-- de que los abonos se harían efectivos durante el mes de agosto. Este "retraso" ha provocado que, "a día de hoy", las entidades "sigan sin cobrar", con el consiguiente perjuicio para el tejido asociativo y cultural de la ciudad.

Asimismo, los socialistas han señalado la "falta de medios policiales y de recursos materiales" en diversas fiestas de barrio, lo que "ha obligado a las asociaciones a asumir sobrecostes y riesgos organizativos que no les corresponden". "La insuficiencia de efectivos de seguridad y de dotación logística básica --como coordinación previa, vallado, señalización, equipos y apoyo operativo-- ha dificultado el correcto desarrollo de los actos programados", han apuntado los socialistas.

Por ello, el PSOE Palma ha exigido al equipo de gobierno municipal el pago "inmediato" de las subvenciones pendientes, la publicación de un calendario de pagos "fiable y detallado", y el refuerzo de la planificación y de los medios policiales y materiales necesarios para las fiestas de los barrios. También, han reclamado el establecimiento de un protocolo estable de coordinación con las asociaciones vecinales que garantice, "con antelación suficiente", la seguridad, los recursos y el buen funcionamiento de todas las actividades.