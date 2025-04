El PSOE de Palma critica la "tala indiscriminada" de más de 20 árboles en Son Oliva

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha criticado la "tala indiscriminada" de 22 árboles en la avenida Tomás de Villanueva Cortés, ubicada en el barrio de Son Oliva, y ha registrado una solicitud de información para conocer los motivos técnicos que avalan la acción.

Según ha señalado la formación en un comunicado, el Ayuntamiento de Palma no ha dado ningún tipo de explicación al respecto y, lejos de sustituir los árboles, se están empezando a tapar los alcorques.

"En un momento de emergencia climática, el equipo de gobierno se dedica a eliminar árboles en vez de plantar más. Si queremos que Palma tenga futuro, hay que adaptar la ciudad al cambio climático, hay que ganar sombras y zonas verdes en vez de perderlas", ha lamentado el portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós.

A su juicio, el hecho de que se hayan comenzado a tapar los alcorques demuestra "el nulo interés en replantar los árboles talados". "No compartimos la forma de actuar del alcalde, creemos que siempre hay que dar explicaciones y, sobre todo, cuando se trata de árboles, no sólo eliminarlos, si no, también, plantar los mismos o más", ha subrayado.

Por ello el PSOE de Palma ha registrado una solicitud de información para conocer cuáles han sido los motivos técnicos para llevar a cabo lo que han tildado de "tala indiscriminada".