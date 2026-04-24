El PSOE de Palma pide más presencia de la Policía Local y aumentar los servicios de limpieza en Pere Garau

Contenedores en Pere Garau. - PSOE DE PALMA

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha pedido mayor presencia de la Policía Local y aumentar los servicios de limpieza en Pere Garau ante "la situación de deterioro, carencia de limpieza, incivismo, inseguridad y déficit en los servicios" del barrio.

Según han informado este viernes los socialistas en un comunicado, van a presentar una moción en el pleno de abril del Ayuntamiento con nueve propuestas para mejorar la situación de este barrio.

En concreto, el PSOE ha pedido la implantación de la figura del "mediador y dinamizador comunitario", con presencia estable en el barrio para trabajar en la prevención de conflictos y la resolución de disputas. En este sentido, también ha exigido mayor presencia de la Policía, así como la aprobación de un plan específico contra el "incivismo".

Según ha asegurado el regidor socialista Daniel Oliveira, el principal problema del barrio es la seguridad, ya que solo cuenta con dos agentes de policía fijos en la calle Nuredduna, y ha señalado que también hace falta presencia policial en el resto de calles.

Otra de las propuestas que plantean es reforzar la limpieza y el mantenimiento para Pere Garau y revisar "de manera inmediata" la situación de los contenedores del barrio, ya que, según los socialistas, se encuentran llenos constantemente.

También han reclamado acotaciones prioritarias sobre edificios abandonados y solares del barrio, así como un plan específico de vivienda para Pere Garau para combatir el deterioro residencial y ampliar la vivienda asequible.

Por último, han reclamado más servicios y equipaciones básicas para el barrio de forma inmediata y que se constituya una mesa de seguimiento para el barrio donde participen la asociación de vecinos, entidades del barrio, la empresa municipal Emaya, la Policía Local y representantes municipales, donde se evalúen las incidencias y el grado de cumplimiento de los compromisos.

Según el regidor socialista, los residentes de Pere Garau piden "menos propaganda y que se trabaje en el barrio" y critican que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, anuncie proyectos que "no se materializan".

"Los vecinos empiezan a desesperarse y exigen soluciones reales y la llegada de los servicios y equipaciones básicas prometidos", ha concluido Oliveira.