El PSOE de Palma pide no disolver sino reforzar el Patronato de Vivienda para afrontar la crisis habitacional

Archivo - El portavoz del PSIB en el Ayuntamiento de Palma, Xisco Ducrós, en rueda de prensa. - PSIB DE PALMA - Archivo

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha criticado la disolución del Patronato Municipal de la Vivienda y Rehabilitación Integral de Barrios y ha propuesto, por contra, reforzarlo para hacer frente a la crisis habitacional.

Así ha respondido el partido, en un comunicado, a la aprobación inicial de la disolución de este organismo autónomo --que se hará efectiva a finales del próximo marzo-- por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma.

Los socialistas han recriminado al alcalde, Jaime Martínez, que avance en la disolución del patronato --que pasará a estar integrado en el organigrama municipal-- mientras la ciudad "sufre la mayor crisis de habitacional".

Para afrontar esta situación, han subrayado, sería necesario reforzar el organismo y otorgarle más competencias y presupuesto.

"La vivienda tendría que ser la principal preocupación del alcalde. Con esta decisión demuestra que es la última", ha lamentado el portavoz del grupo municipal socialista, Xisco Ducrós.

La formación, además, ha recriminado al equipo de gobierno que haya procedido a la disolución del patronato sin tener en cuenta la opinión de sus trabajadores.

"Un cambio de esta envergadura tiene que hacerse contando con el personal y defendiendo en todo momento sus derechos", ha sostenido el portavoz, quien ha reclamado "más diálogo social y respeto por las condiciones laborales".

La portavoz del Ayuntamiento, Mercedes Celeste, ha garantizado que los trabajadores del organismo mantendrán las funciones que han venido desempeñando hasta ahora pero formando parte del departamento municipal de Vivienda. El acuerdo, ha detallado, incluye la cesión de todos los activos, pasivos, empleados públicos y laborales.