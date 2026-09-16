Transporte público en Palma: el PSOE propone que los residentes con tarjeta suban al bus antes que los turistas

El PSOE de Palma propone que los residentes con tarjeta suban primero a los buses de la EMT.- PSIB

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha propuesto este miércoles que los residentes con tarjeta puedan subir primero a los autobuses de la EMT y después, los turistas.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma y candidato a la alcaldía, Iago Negueruela, ha presentado la propuesta en el marco de la Semana de la Movilidad con el objetivo de garantizar un buen servicio público para los residentes y que se complementaría con más buses y nuevos mecanismos de movilidad.

"Este verano ha sido masificado, supermasificado, y el alcalde no ha hecho nada. Ha reforzado los servicios destinados a turistas y no ha pensado en los trabajadores. La movilidad pública no está dando la respuesta que pide la ciudadanía. Por eso, es el momento de empezar a hablar de una movilidad diferente para Palma y con medidas de corto y de medio recorrido", ha afirmado Negueruela.

PREFERENCIA A RESIDENTES

Una de las medidas a corto plazo es que los residentes con tarjeta, ya sea la del TIB o la Única, suban primero a los buses de la EMT. "Ya existen las tarjetas, el mecanismo para hacerlo posible", ha asegurado Negueruela.

El objetivo, ha insistido el socialista, es dar preferencia a los vecinos que van a trabajar o al médico, y que tienen que utilizar el transporte público. Negueruela ha puesto como ejemplo el caso de las personas que van a trabajar al aeropuerto y que se encuentra las paradas llenas de turistas.

"Los turistas tienen que poder acceder al servicio público, pero creemos que tienen que subir primero los residentes. Los socialistas, a diferencia del alcalde, pensamos más en los trabajadores que tienen que ir desde los barrios a s'Arenal que en los turistas que van a s'Arenal. Si un trabajador llega tarde al trabajo, tiene un problema. Si un turista llega más tarde a pasear por Palma, no tiene ningún problema", ha afirmado Negueruela.

Los socialistas han recordado que la medida ya se aplica en ciudades como Venecia. "Es legal, se ha puesto en marcha en ciudades que tienen problemas de masificación importantes, que han sufrido protestas vecinales y que han tenido que tomar medidas drásticas. La EMT no es un servicio turístico, la EMT tiene que ser un servicio pensado para la ciudadanía", ha concluido Negueruela.