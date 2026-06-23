El PSOE pide al Ayuntamiento de Palma utilizar el remanente para financiar inversiones en vivienda

El PSOE de Palma insta a Cort a utilizar el remanente para financiar inversiones en vivienda. - PSOE PALMA

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido al Ayuntamiento de Palma destinar el remanente de este año a financiar inversiones en vivienda durante los próximos cuatro años.

Según han informado los socialistas en un comunicado, esta es una de las medidas incluidas en una moción que se debatirá en el próximo pleno municipal, junto con la elaboración de un plan de adaptación climática y renaturalización de los colegios públicos, así como actuaciones en los barrios de Arxiduc, Son Güells, La Soledad y Playa de Palma.

Los socialistas han señalado que el Ayuntamiento no cumple con el periodo medio de pago a proveedores, que debe ser de 30 días, por lo que instan también al Consistorio a resolver esta situación. El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, ha considerado que el equipo de gobierno es "incapaz" de pagar a tiempo a los proveedores.

Además, el PSOE de Palma volverá a reclamar la aplicación de la Ley de Vivienda y la limitación de los precios del alquiler.

Otra de las propuestas que los socialistas defenderán será la apuesta por la climatización adecuada de los centros educativos públicos y su renaturalización para adaptarlos a la situación climática actual.

La moción también incluye medidas para abordar las problemáticas y denuncias vecinales en los barrios de Arxiudc, La Soledad y Son Güells. "Agradecemos y ponemos en valor el trabajo de denuncia vecinal, al que nosotros daremos voz. En todos los barrios hemos detectado denuncias generalizadas de inseguridad y falta de limpieza", ha afirmado Negueruela.

Por otro lado, el socialista ha animado a la ciudadanía a participar en la manifestación del Orgullo y en los actos organizados por Ben Amics. "Nos tenemos que solidarizar con aquellos que están siendo boicoteados por el equipo municipal", ha señalado.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Palma, Francesc Dalmau, ha denunciado que los problemas de los barrios de la ciudad siguen sin resolverse y que no se atiende adecuadamente el funcionamiento diario de la administración municipal.

En este sentido, ha criticado la situación de Santa Catalina, Es Jonquet, el paseo Marítimo y Sa Llotja-Born, así como la falta de respuesta del gobierno municipal, al que ha acusado de limitar la libertad de expresión y de actuar de forma autoritaria.

Asimismo, ha reclamado un plan integral de seguridad, limpieza, accesibilidad, socorrismo, mantenimiento y refuerzo de personal en Playa de Palma con medidas concretas.

Finalmente, los socialistas han señalado que en el pleno pondrán sobre la mesa la necesidad de reforzar la educación digital de menores y familias, e impulsar acciones para mejorar la comunicación familiar y la prevención en el entorno digital.