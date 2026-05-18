El PSOE pide el cese del director de Proyectos de Cort y una auditoría de los gastos de la candidatura Palma 2031

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PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma reclamará en el próximo pleno la dimisión del director general de Proyectos Culturales, Gori Vicens Heredeia, y que se auditen y hagan públicos detalladamente los gastos relacionados con la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

En el pleno de este mes de mayo, según ha trasladado la formación en una nota de prensa, los socialistas pedirán igualmente la reprobación del regidor de Cultura, Javier Bonet, por su gestión de la candidatura.

Para la regidora del PSOE Silvana González, "el fracaso de la candidatura de Palma 2031 es el fracaso de un método y de una promesa electoral del gobierno del Partido Popular".

A su criterio, el jurado internacional "ha puesto negro sobre blanco" aquello que "desde hace meses advertían" creadores, entidades y profesionales de la cultura: una candidatura "basada más en una metodología turística que en una estrategia cultural clara, con falta de participación y excesivamente orientada a la promoción turística".

"También han hecho florecer las carencias estructurales de la acción política municipal en materia de cultura que los y las socialistas desde hace meses denunciamos", ha agregado González.

En este sentido, ha exigido "responsabilidad política y transparencia" sobre los recursos destinados a la candidatura.

La moción reclama una redefinición de las políticas culturales municipales basada en el diálogo, la participación y la transparencia, e insta al equipo de gobierno a convocar el Consejo Municipal de la Cultura para "definir un modelo cultural consensuado".

Asimismo, los socialistas han reclamado un modelo basado en la proximidad, la innovación, el apoyo a la creación local, la transparencia y la participación ciudadana, que "apueste por la cultura como elemento de transformación, cohesión social y territorial".