El PSOE pide la dimisión de Escandell tras la trifulca en un centro de menores de Eivissa

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Consell d'Eivissa ha exigido la dimisión de la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, tras la trifulca registrada en el centro de menores donde una trabajadora resultó herida.

Según el PSOE, Escandell "no ejerce su responsabilidad" y, además, "es una consellera a quien no dejan trabajar".

La formación socialista ha denunciado la situación de "máxima gravedad" que se registra en el centro de menores Padre Morey, por lo que ha exigido responsabilidades políticas ante la "nefasta" gestión por parte del equipo de gobierno insular.

En declaraciones a los medios, desde el PSOE han manifestado que el colapso en este centro no es un hecho aislado, sino que la formación lo viene denunciando desde hace tiempo.

La portavoz socialista, Elena López, ha afirmado que el Consell cuenta con los recursos, pero "prefiere no utilizarlos".

En este sentido, ha afirmado que el Consell tiene 80 millones en el banco que no utiliza diciendo que es el Gobierno el que debe gastar este dinero. También el PSOE ha criticado que el Consell utiliza a los menores "como herramienta para hacer oposición al Gobierno".

La portavoz socialista en el Consell, Elena López, ha afirmado que el centro sufre un colapso por la falta de personal y equipamientos, aunque el Consell "prioriza otras partidas, como 10 millones anuales para promoción turística".

EL CONSELL RESPONDE

Tras las críticas del PSOE, el Consell ha asegurado en un comunicado que, en 2019 al llegar a la institución, existían dos centros de acogida residencial con 22 trabajadores entre los dos.

Actualmente, hay un total de 11 centros y así, el Padre Morey y el centro Migjorn, ambos en Sa Coma, actualmente cuentan con 47 trabajadores en plantilla estructural, con 31 contrataciones temporales desde diciembre de 2023 para cubrir eventualidades. Estos dos son los centros de gestión propia del Consell.

Los nueve centros restantes, que se gestionan a través de entidades del tercer sector y a través de contratos o conciertos, cuentan con una plantilla de aproximadamente 109 trabajadores.

Además, el Consell tiene en preparación un nuevo contrato de 42 plazas de primera acogida con 28 trabajadores más.

Por lo tanto, se ha pasado en 2019 de 22 trabajadores dedicados a la atención residencial a menores a 156 trabajadores en 2026, más 28 en preparación en la nueva licitación.