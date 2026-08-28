El PSOE pide que los dueños de segundas residencias tengan que registrar el coche en Menorca

Archivo - Aparcamiento del Hospital Mateu Orfila con las placas solares instaladas. - CAIB - Archivo

MENORCA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido este viernes que los propietarios de segundas residencias tengan que registrar el vehículo en Menorca para estar exentos de la limitación de entrada de coches a la isla.

Los socialistas han registrado una serie de enmiendas ante la celebración del pleno extraordinario del próximo lunes sobre la limitación de la entrada de vehículos. "La voluntad es llegar a un acuerdo con el Consell de Menorca que permita aprobar la iniciativa", han dicho.

Entre las propuestas planteadas por el PSOE destacan también que los vehículos procedentes de las otras islas no queden exentos de la limitación, que los vehículos de alquiler no puedan encontrar subterfugios para esquivar la norma y que queden exceptuados los vehículos no domiciliados en Menorca de los residentes que temporalmente viven fuera de la isla.

El partido ha aclarado que durante todo el mandato ha insistido en la necesidad de limitar la entrada de vehículos y ha recordado que se había dado el primer paso con la Ley de Reserva de Biosfera aprobada durante el mandato 2019-2023.

Según los socialistas, el último paso es un reglamento insular y una adición a la Ley de Reserva de Biosfera "que haga vinculante la limitación para las navieras".

"Ante la inacción del gobierno insular del PP, el PSOE elaboró y presentó una propuesta de reglamento en el pleno del Consell en julio de 2025 y una proposición de ley en el pleno del Parlament balear en febrero de 2026 para añadir los artículos necesarios a esta ley", ha recordado la formación.

Asimismo, han señalado que en verano de 2025 el secretario general del PSOE menorquín, Pepe Mercadal, envió una carta al presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, manifestando la postura del partido respecto a la necesidad de limitar la entrada de vehículos y su voluntad de llegar a un acuerdo. "Vilafranca nunca respondió a esta carta", han remarcado.

Los socialistas han hecho hincapié en que, de cara al pleno extraordinario del próximo lunes, el PP no tiene asegurada la mayoría para aprobar su iniciativa.

Según han considerado, "la consellera no adscrita, tránsfuga de Vox, ha manifestado en repetidas ocasiones su postura contraria a esta medida, y el presidente del Consell no está haciendo ningún esfuerzo para conseguir los votos favorables que necesita, tanto del PSOE como de Més per Menorca".

El conseller Bep Pastrana ha defendido que "el PSOE ha hecho su trabajo y ha puesto sobre la mesa las enmiendas" para mejorar la propuesta.

Finalmente, los socialistas han señalado que "ahora corresponde al presidente negociarlas" y que su mano "está tendida", por lo que han mostrado "toda la disposición para llegar a un acuerdo que permita la aprobación".