El PSOE propone que los amarres de Cala en Bosch pasen a ser gestionados PortsIB

MENORCA 24 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha propuesto este lunes que el puerto deportivo de Cala en Bosch pase a un modelo de gestión directa por parte de PortsIB ya que la concesión administrativa otorgada en 1995 ya ha caducado y la situación "es precaria".

"El PP es partidario de continuar con la gestión privada y nosotros creemos que es mejor la gestión directa para permitir que los amarristas actuales puedan continuar y que, al mismo tiempo, la lista de espera de la gente de Ciutadella pueda avanzar", ha dicho el diputado socialista del Parlament Marc Pons.

Desde el PSOE han defendido que "la gestión directa es la opción que mejor garantiza el control público sobre un dominio portuario de alto valor estratégico para Ciutadella y para el conjunto de Menorca". "Este modelo asegura transparencia en la toma de decisiones, evita que se perpetúen privilegios heredados de concesiones históricas y permite consolidar una gestión orientada al interés general", han añadido.

Esta es una de las enmiendas presentadas al proyecto de modificación de la Ley de Puertos que impulsa el PP en el Parlament, con la voluntad de reforzar la gestión pública, garantizar los derechos de los amarristas y asegurar que los puertos de Baleares sirvan prioritariamente a la ciudadanía y no a los intereses privados.

Las otras dos enmiendas socialistas refuerzan este mismo objetivo: que solo las personas residentes en Baleares puedan inscribirse en las listas de espera de amarres y que, una vez finalizadas las concesiones privadas, PortsIB deba analizar si asume la gestión directa antes de convocar un nuevo concurso.

El PSOE ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad y al sentido común" del PP, y le han pedido que "no vuelva a privatizar Cala en Bosch, que haga posible la gestión directa para que se destine a la gente de Ciutadella que está esperando un amarre".

Para explicar este posicionamiento, el secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal; el secretario general del PSOE Ciutadella, Sito Ferrer, y el diputado socialista Marc Pons han mantenido una reunión con la Asociación de Amarristas de Menorca, a quienes han trasladado el compromiso del partido y a quienes también han informado de que se presentará una moción en el Ayuntamiento de Ciutadella y en el Consell de Menorca en este mismo sentido.