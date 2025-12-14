PSOE propone que la gestión y financiación de residencias geriátricas de Menorca las asuma el Consorcio Sociosanitario

El secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal - PSOE MENORCA

MENORCA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Menorca ha propuesto este fin de semana, durante el Comité Insular del partido, que la gestión y financiación de las residencias geriátricas de la isla las asuma el Consorcio Sociosanitario.

En una nota de prensa, el PSOE Menorca ha informado que su secretario general, Pepe Mercadal, explicó este sábado en el Comité Insular de la formación que una de las preocupaciones del Partido Socialista, además de la vivienda, es la financiación y gestión de las residencias geriátricas, una competencia directa del Consell de Menorca y que, por lo tanto, defendió, tiene que asumir.

Por eso, el PSOE menorquín ha presentado una propuesta de acuerdo al pleno del Consell para pedir la inclusión de los centros residenciales en una gestión mancomunada.

Concretamente, el PSOE ha planteado la creación de una mesa interinstitucional con sindicatos, ayuntamientos, Consell y Govern "con el objetivo de instar al Consorcio Sociosanitario de Menorca a que vaya asumiendo la gestión de las residencias, a unificar sueldos y condiciones laborales de los trabajadores y a garantizar unas condiciones dignas para las propias residencias", explicó Mercadal.

Por otro lado, el socialista dijo que "el Consell de Menorca no solo no aborda esta cuestión en sus presupuestos, sino que no planifica e incluso recorta partidas". "No entendemos que retiren, por ejemplo, la partida del proyecto piloto de SAID en Sant Lluís y que no resuelvan como se gestionarán los geriátricos de Es Migjorn y de Es Castell", expresó, considerando esto "una falta de compromiso que pone en riesgo el futuro de los servicios sociales en Menorca".

El PSOE Menorca lamentó además que, pese a disponer del presupuesto más alto de la historia, el gobierno del Consell ya empiece a decir que el Consorcio Sociosanitario no asumirá la gestión de los nuevos geriátricos de Es Migjorn Gran y de Es Castell. "Si el Consell ya se desentiende, ¿quién asumirá la responsabilidad? ¿Los ayuntamientos? No es lo que toca", afirmó Mercadal.

El secretario general también advirtió que Menorca "tiene un problema estructural": una población cada vez más envejecida, unos servicios sociales que, según denunció, "no están bien dotados" y una situación laboral marcada por sueldos "precarios" y condiciones "poco dignas". "Esto dificulta abrir nuevos servicios y hace peligrar el funcionamiento de los que ya se tienen", advirtió, apuntando que "cuando se abran los nuevos geriátricos, éstos se pueden encontrar, entre otros problemas, sin personal para atenderlos".

"Si no se actúa ahora, Menorca se quedará sin profesionales cuando se abran los nuevos geriátricos", incidió, reiterando su propuesta que, concluyó el secretario general, "va a permitir avanzar hacia un Consorcio fuerte y coordinado para asumir lo que le corresponde como modelo de futuro". La propuesta, presentada en el Comité Insular de este sábado, contó con el apoyo unánime de los miembros.