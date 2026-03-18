PSOE registra una PNL en el Parlament para elaborar un protocolo de actuación ante la llegada de animales en pateras

EIVISSA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado una Proposición No de Ley en el Parlament balear para impulsar la elaboración de un protocolo específico de actuación ante la llegada de animales de compañía en embarcaciones de migrantes.

Según ha informado el partido en un comunicado, el objetivo es dar una respuesta "coordinada, eficaz y con garantías sanitarias, jurídicas y de bienestar animal".

En este sentido, la formación se ha referido a la perrita 'Ikram', que el pasado verano llegó a la Isla en una patera, así como a la llegada de una caniche el pasado diciembre que "ha puesto en evidencia la necesidad de este protocolo".

El PSOE ha defendido que este protocolo debe existir, puesto que los animales que llegan en patera deben contar con una gestión adecuada desde el punto de vista sanitario y administrativo.

Los socialistas han reiterado que la falta de un protocolo específico puede comportar riesgos para la salud pública y dificultades para garantizar el bienestar animal si no se dispone de instalaciones adecuadas o recursos suficientes.

Además, han afirmado que muchos centros de protección animal no están preparados para asumir cuarentenas prolongadas.

Por todo ello, el PSOE ha propuesto que el Parlament inste al Govern a "elaborar, en coordinación con la Administración General del Estado y los Consells, un protocolo específico que establezca criterios claros en el ámbito sanitario, administrativo y de bienestar animal".

La iniciativa apuesta por mejorar la coordinación entre servicios de rescate marítimo, fuerzas y cuerpos de seguridad o autoridades sanitarias y administraciones locales.