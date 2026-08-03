El PSOE Sant Antoni denuncia la instalación de una caseta de tatuajes no autorizada en la playa de s'Arenal

El PSOE Sant Antoni denuncia la instalación de una caseta de tatuajes que no había sido autorizada en la playa - PSOE

EIVISSA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sant Antoni de Portmany ha denunciado públicamente la instalación de una caseta de tatuajes en la playa de s'Arenal que no había sido autorizada por el Ayuntamiento, según ha confirmado el alcalde, Marcos Serra.

En un comunicado, los socialistas han considerado que es "inadmisible" que una actividad no autorizada se pueda instalar en un contenedor situado en pleno paseo a escasos 50 metros de la oficina de Atención al Turista Extranjero.

Según la formación, los hechos evidencian "una grave falta de vigilancia y de cumplimiento de las resoluciones municipales". En este sentido, han defendido que si una actividad ha sido denegada, el Ayuntamiento tenía la obligación de comprobar que no se llevara a cabo.

Sin embargo, el equipo de gobierno asegura que desconocía que el contenedor había sido instalado y la actividad se había desarrollado. Por ello, el PSOE ha reclamado explicaciones al alcalde, qué controles llevó a cabo en relación al contenedor y si se abrirá un expediente sancionador.