El PSOE de Santa Eulària exige "transparencia absoluta" en la adjudicación de los pisos públicos de s'Olivera

PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santa Eulària des Riu ha exigido "transparencia absoluta" en la adjudicación de las 94 viviendas públicas en el barrio de s'Olivera, en Puig d'en Valls.

Según ha señalado el grupo municipal socialista en nota de prensa, han registrado una moción en el pleno en la que subrayan que la adjudicación de la construcción y la gestión de estas viviendas es "muy similar" al procedimiento de los polémicos pisos de Alicante.

El portavoz del PSOE, Alan Ripoll, ha subrayado que "lo que ha pasado en Alicante es un aviso muy serio", agregando que viviendas públicas "han acabado en manos de cargos del PP, funcionarios y familiares ligados al proceso de construcción y adjudicación".

"Nos preocupa el modelo que el PP de Santa Eulària ha planteado para las viviendas de s'Olivera, porque es muy similar al de Alicante", ha advertido el socialista.

Según ha argumentado, en los dos casos de trata de terrenos municipales adjudicados en concurso a una empresa, que no solo construye los pisos, sino que también se encarga del proceso de adjudicación de la viviendas con, a su entender, una "insuficiente transparencia y falta de control público".

En Santa Eulària, el contrato adjudicado por parte del Ayuntamiento supone la cesión de dos solares municipales a una empresa privada durante 75 años. Las obras comenzarán el próximo mes de junio y se prevé que duren 31 meses.

Los socialistas han señalado que el sistema para solicitar una de estas viviendas no está activo y será la empresa la que gestionará el proceso de solicitud con la supervisión de una comisión mixta.

"No hablamos de suposiciones, hablamos de riesgos reales, sobre todo porque hablamos del PP de Santa Eulària, que ya sabemos cómo funciona", ha deslizado el portavoz socialista.

Por ello, el PSOE propondrá en el próximo pleno crear una comisión de vigilancia y control de adjudicaciones que supervise cada proceso de adjudicación de pisos, así como un portal de transparencia para vivienda en el que se publiquen los criterios de baremación y el resultado de las adjudicaciones.

Por otro lado, el portavoz ha lamentado que los precios anunciados para estas viviendas están "muy lejos de lo que se puede considerar asequible" para la mayoría de jóvenes y familias trabajadoras del municipio.

"Estamos hablando de alquileres de hasta 1.168 euros mensuales en unos terrenos que son públicos, y esto no es el modelo que defiende el PSOE", ha expuesto.