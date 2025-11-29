PSOE Santa Eulària presenta propuestas para incentivar el alquiler asequible

IBIZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santa Eulària des Riu ha presentado propuestas fiscales para incentivar el alquiler asequible y desincentivar el alquiler turístico de viviendas, entre otras cosas.

En un comunicado, los socialistas han explicado que han presentado alegaciones a la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En este sentido, han considerado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Eulària "debe dejar de mirar a otro lado" y afrontar el problema de la vivienda.

Así, sus enmiendas se centran en establecer una bonificación del 80 por ciento a propietarios que tengan sus viviendas alquiladas por debajo del índice de precios fijado por el Estado.

Por contra, propone añadir un artículo con penalizaciones, con recargos de hasta el 100 por ciento en el pago del IBI para vecinos con cuatro o más viviendas residenciales y un recargo del 50 por ciento para viviendas turísticas.

Según el PSOE, son propuestas para afrontar la "emergencia habitacional" en Santa Eulària, el municipio "más caro" de España en alquileres.