El PSOE de Sineu reclama medidas urgentes para reducir el calor en el pabellón de un instituto del municipio

Archivo - Los socialistas de Sineu piden rebajar la medida de las futuras explotaciones ganaderas - PSIB - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sineu ha registrado una moción para abordar de forma inmediata los efectos de las altas temperaturas en el pabellón del IES Sineu, al alertar de que las condiciones actuales ponen en riesgo la salud de alumnos, deportistas y público asistente, especialmente de las personas mayores.

El portavoz socialista en el municipio, José Manuel García, ha calificado la situación de "insostenible" debido a la irradiación solar y a la estructura del espacio, que lo convierten en un entorno incompatible con la práctica deportiva saludable.

García ha afirmado que es necesario actuar "con urgencia" y ha recordado que otros municipios como Inca, Alcúdia o Pollença ya han implementado medidas de ventilación industrial con resultados positivos, por lo que Sineu "no puede quedarse atrás".

La formación política ha explicado este martes en un comunicado que la moción propone que el Ayuntamiento asuma o cofinancie la instalación de ventiladores industriales en el pabellón en coordinación con la Conselleria de Educación. Asimismo, insta al Ibisec a no demorar más el proyecto ya aprobado para la cobertura de las pistas exteriores del centro.

Los socialistas también demandan la elaboración de un estudio de climatización sostenible que aproveche o amplíe las instalaciones solares existentes para poder optar a líneas de soporte del Instituto Balear de la Energía o a programas de refugios climáticos.

El portavoz ha subrayado que estas medidas están alineadas con el nuevo Plan Municipal de Refugios Climáticos que se presentará en el pleno. "No hablamos ni de lujo ni de una mejora estética, sino de una necesidad de salud pública", ha añadido.

Por último, el comunicado recuerda que el grupo socialista en el Consell de Mallorca ha reclamado en diversas ocasiones durante esta legislatura la adopción de medidas para crear refugios climáticos en la isla y la regulación de normativa protectora frente a las altas temperaturas, "sin que por el momento el equipo de gobierno de PP y Vox haya dado ningún paso en positivo en este sentido".