El PSOE subraya que 1.500 camareras de piso de Menorca se beneficiaránde la jubilación anticipada

MENORCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha subrayado este martes que unas 1.500 camareras de piso de Menorca podrán beneficiarse de las medidas anunciadas por el Gobierno central para facilitar la jubilación anticipada sin penalizaciones económicas.

La iniciativa, anunciada en Palma por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, incluye el reconocimiento de determinadas patologías asociadas a esta profesión como enfermedades profesionales y el estudio de la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación.

Los socialistas menorquines han indicado que la medida permitirá reconocer diversas afecciones musculoesqueléticas, como las lesiones de hombro, codo, antebrazo y muñeca, entre ellas el síndrome del túnel carpiano.

Además, se estudiará la posibilidad de adelantar la edad de jubilación de estas trabajadoras sin que ello suponga una reducción de la pensión.

El secretario general del PSOE de Menorca, Pepe Mercadal, ha valorado positivamente el anuncio y ha destacado que es una medida de justicia con unas trabajadoras que durante décadas han sostenido una parte fundamental de nuestro sector turístico.

"Es de justicia que puedan acceder a la jubilación en unas condiciones dignas, sin ver reducida su pensión después de toda una vida dedicada a este trabajo", ha afirmado.

Mercadal ha añadido que las camareras de piso son imprescindibles para el funcionamiento del sector turístico y merecen que se reconozcan las particularidades de su profesión y se garanticen sus derechos laborales.